Saham pengeluar cip Analog Devices jatuh mendadak dalam dagangan AS pada 24 November selepas syarikat melaporkan keputusan suku keempat fiskal dan memberi panduan suku pertama, penurunan sehari terbesar bagi saham itu dalam enam bulan.

Analog Devices (NASDAQ: ADI), pengeluar semikonduktor, jatuh 13.4% kepada $328.00 pada 14:30 waktu London pada 24 November, penurunan hariannya yang terbesar dalam enam bulan. Sesi AS masih berjalan pada ketika itu, jadi paras tersebut mencerminkan dagangan setakat itu dan mungkin berubah sebelum hari berakhir.

Penurunan itu menjadikan saham 26.1% di bawah paras tertinggi 52 minggu. Saham kekal 43% di atas paras terendah 52 minggu dan naik 22% setakat tahun ini.

Saham Analog Devices berbanding dagangan sebulan lalu, dengan penurunan setakat ini pada 24 November ditandakan.

Betapa luar biasanya penurunan ini

Penurunan pada 24 November ialah yang terbesar daripada 126 sesi yang membentuk enam bulan lalu.

Pergerakan setakat ini pada 24 November berbanding perubahan harian saham Analog Devices selama enam bulan.

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Punca penurunan

Analog Devices mengatasi anggaran bagi suku keempat fiskalnya tetapi memberi panduan bercampur untuk tempoh semasa. Pendapatan ialah $4.06 sesaham berbanding ramalan $3.89, dan hasil ialah $4.37 bilion berbanding jangkaan $4.32 bilion.

Syarikat itu memberi panduan pendapatan terlaras suku pertama sebanyak $3.82 sesaham, yang gagal mencapai konsensus, dan hasil sebanyak $4.4 bilion, tambah atau tolak $150 juta.

Analog Devices juga mengisytiharkan dividen suku tahunan sebanyak $1.10 sesaham, selaras dengan bayaran sebelumnya. Ia kena dibayar pada 21 Disember kepada pemegang yang tercatat pada 7 Disember, tarikh ex-dividen.