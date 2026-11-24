Las acciones del fabricante de chips Analog Devices cayeron con fuerza hoy en la negociación estadounidense tras presentar sus resultados del cuarto trimestre fiscal y ofrecer previsiones para el primero, en su mayor descenso en una sola sesión en seis meses.

Analog Devices (NASDAQ: ADI), el fabricante de semiconductores, cayó un 13,4 % hasta 328,00 $ a las 14:30 h en Londres de hoy, su mayor caída diaria en seis meses. La sesión estadounidense sigue en marcha, por lo que el nivel refleja la negociación hasta ahora y puede cambiar antes de que termine el día.

La caída deja las acciones un 26,1 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Siguen un 43 % por encima de su mínimo de 52 semanas y suben un 22 % en lo que va de año.

Las acciones de Analog Devices frente a la negociación del último mes, con la caída de hoy hasta ahora señalada.

Qué tan inusual es

La caída de hoy es la mayor de las 126 sesiones que componen los últimos seis meses.

El movimiento de hoy hasta ahora frente a seis meses de variaciones diarias de las acciones de Analog Devices.

ADI.US 1M 3M 6M 1Y 5Y

Qué hubo detrás

Analog Devices superó las estimaciones de su cuarto trimestre fiscal, pero ofreció previsiones mixtas para el periodo actual. El beneficio fue de 4,06 $ por acción frente a unas previsiones de 3,89 $, y los ingresos fueron de 4,37 mil millones de $ frente a unas expectativas de 4,32 mil millones de $.

La compañía proyectó para el primer trimestre un beneficio ajustado de 3,82 $ por acción, por debajo del consenso, e ingresos de 4,4 mil millones de $, más o menos 150 millones de $.

Analog Devices también declaró un dividendo trimestral de 1,10 $ por acción, en línea con el pago anterior. Se abonará el 21 de diciembre a los titulares registrados el 7 de diciembre, la fecha ex dividendo.