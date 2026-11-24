Die Aktie des Chipherstellers Analog Devices fiel heute im US-Handel deutlich, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und einen Ausblick auf das erste Quartal gegeben hatte. Es war der größte Eintagesverlust der Aktie seit sechs Monaten.

Analog Devices (NASDAQ: ADI), der Halbleiterhersteller, fiel heute bis 14:30 Uhr in London um 13,4 % auf 328,00 $, der größte Tagesverlust seit sechs Monaten. Die US-Sitzung läuft noch, der Kurs gibt daher den bisherigen Handel wieder und kann sich bis zum Handelsende noch ändern.

Nach dem Rückgang liegt die Aktie 26,1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Sie notiert weiterhin 43 % über ihrem 52-Wochen-Tief und hat seit Jahresbeginn 22 % zugelegt.

Die Analog-Devices-Aktie im Vergleich zum Handel der vergangenen vier Wochen, der bisherige Rückgang heute ist markiert.

Wie ungewöhnlich der Rückgang ist

Der heutige Rückgang ist der größte der 126 Sitzungen, die die vergangenen sechs Monate ausmachen.

Die bisherige Bewegung von heute im Vergleich zu sechs Monaten täglicher Veränderungen der Analog-Devices-Aktie.

ADI.US 1M 3M 6M 1Y 5Y

Was dahinter stand

Analog Devices übertraf die Erwartungen für das vierte Geschäftsquartal, gab aber einen gemischten Ausblick für den laufenden Zeitraum. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,06 $ nach prognostizierten 3,89 $, der Umsatz bei 4,37 Mrd. $ nach erwarteten 4,32 Mrd. $.

Für das erste Quartal stellte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,82 $ in Aussicht, was unter dem Konsens lag, sowie einen Umsatz von 4,4 Mrd. $, plus oder minus 150 Mio. $.

Analog Devices erklärte außerdem eine Quartalsdividende von 1,10 $ je Aktie, die dem vorherigen Betrag entspricht. Sie wird am 21. Dezember an die Aktionäre ausgezahlt, die am 7. Dezember im Register stehen, dem Tag des Dividendenabschlags.