Semakan Disember yang dinyatakan secara indikatif oleh FTSE Russell menunjukkan Airtel Mobile Commerce menyertai FTSE 100 dan IG Group Holdings keluar daripadanya. Tiada apa-apa yang muktamad sehingga perubahan yang disahkan diumumkan Rabu depan.

FTSE Russell telah menunjukkan bahawa Airtel Mobile Commerce akan menyertai FTSE 100 dan IG Group Holdings akan keluar daripadanya dalam semakan suku tahun Disember. FTSE Russell, penyedia indeks milik London Stock Exchange Group, menerbitkan perubahan itu semalam, menggunakan data setakat Jumaat lalu.

Senarai itu bersifat indikatif, bermaksud pratonton dan bukan keputusan akhir. FTSE Russell menyatakan jadual masa dalam nota pada pengumuman itu.

SILA AMBIL PERHATIAN: Semakan sebenar FTSE UK Index Series akan dijalankan menggunakan data pada penutupan pasaran pada Selasa 1 Disember 2026. Perubahan imbangan semula yang disahkan akan diumumkan selepas penutupan pasaran pada Rabu 2 Disember 2026. FTSE Russell

Perubahan FTSE 100 ialah satu masuk dan satu keluar.

Indeks Penambahan indikatif Pengeluaran indikatif FTSE 100 Airtel Mobile Commerce* IG Group Holdings

Tanda bintang menandakan syarat free float. Free float ialah bahagian saham syarikat yang tersedia kepada orang ramai. FTSE Russell berkata Airtel Mobile Commerce dijangka memenuhi keperluan free float minimum 10% apabila tempoh kunci IPOnya, tempoh pemegang saham tidak boleh menjual, tamat dalam masa 12 bulan. Ia memetik peraturan 6.4 FTSE UK Index Series Ground Rules, buku peraturan indeks itu.

Senarai FTSE 250 juga membawa lapan perubahan indikatif: IG Group Holdings, Me Group International, Invesco Global Equity Income Trust, Meridian Mining, Serica Energy, Partners Group Private Equity, The Beauty Tech Group dan SDCL Efficiency Income Trust.

Dana yang menjejaki indeks melaraskan pegangan mereka mengikut perubahan yang disahkan, jadi senarai indikatif paling baik dibaca sebagai senarai pantau. Titik semak seterusnya ialah penutupan Selasa depan, yang membekalkan data semakan, dengan pengesahan dijangka selepas penutupan Rabu depan.