Die indikative Dezember-Überprüfung von FTSE Russell sieht Airtel Mobile Commerce im FTSE 100 und IG Group Holdings als Abgang. Endgültig ist nichts, bis die bestätigten Änderungen nächsten Mittwoch bekannt gegeben werden.

FTSE Russell hat angezeigt, dass Airtel Mobile Commerce in der vierteljährlichen Überprüfung im Dezember in den FTSE 100 aufsteigt und IG Group Holdings aus ihm ausscheidet. FTSE Russell, der Indexanbieter im Besitz der London Stock Exchange Group, veröffentlichte die Änderungen gestern auf Grundlage der Daten von letztem Freitag.

Die Liste ist indikativ, also eine Vorschau und keine endgültige Entscheidung. FTSE Russell nannte den Zeitplan in einem Hinweis zur Mitteilung.

BITTE BEACHTEN: Die eigentliche Überprüfung der FTSE UK Index Series erfolgt auf Grundlage der Daten zum Handelsschluss am Dienstag, 1. Dezember 2026. Die bestätigten Änderungen der Neugewichtung werden nach Handelsschluss am Mittwoch, 2. Dezember 2026 bekannt gegeben. FTSE Russell

Im FTSE 100 gibt es eine Aufnahme und einen Abgang.

Index Indikative Aufnahme Indikativer Abgang FTSE 100 Airtel Mobile Commerce* IG Group Holdings

Das Sternchen kennzeichnet eine Streubesitz-Bedingung. Streubesitz ist der Anteil der Aktien eines Unternehmens, der dem Publikum zur Verfügung steht. FTSE Russell erklärte, Airtel Mobile Commerce werde voraussichtlich den Mindest-Streubesitz von 10 % erfüllen, wenn die Haltefristen nach dem Börsengang, in denen Eigentümer nicht verkaufen dürfen, innerhalb von 12 Monaten enden. Es verwies auf Regel 6.4 der Ground Rules der FTSE UK Index Series, des Regelwerks des Index.

Auch die FTSE-250-Liste enthält acht indikative Änderungen: IG Group Holdings, Me Group International, Invesco Global Equity Income Trust, Meridian Mining, Serica Energy, Partners Group Private Equity, The Beauty Tech Group und SDCL Efficiency Income Trust.

Fonds, die einen Index abbilden, passen ihre Bestände an bestätigte Änderungen an. Die indikative Liste ist daher am besten als Beobachtungsliste zu lesen. Der nächste Prüfpunkt ist der Handelsschluss nächsten Dienstag, der die Daten für die Überprüfung liefert. Die Bestätigung folgt nach Handelsschluss nächsten Mittwoch.