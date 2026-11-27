Pembuat radiator Stelrad telah menurunkan panduan keuntungan 2026 jauh di bawah jangkaan penganalisis, kerana permintaan perumahan yang lemah dan persaingan yang lebih sengit, tanpa pemacu pemulihan yang jelas sebelum keputusan Mac.

Stelrad Group (LON: SRAD), pembuat radiator panel keluli dan radiator berreka bentuk yang berpangkalan di Newcastle, menurunkan panduan keuntungan 2026 pada 27 November, dan sahamnya jatuh sehingga 19%. Syarikat itu kini menjangka keuntungan operasi terlaras, iaitu keuntungan sebelum item sekali sahaja, faedah dan cukai, sebanyak £28 juta hingga £29 juta, berbanding konsensus £33.9 juta, iaitu purata ramalan penganalisis, seperti yang disebut oleh syarikat.

Saham itu mencecah 114 pence, paras terendah dalam setahun lalu, daripada penutup 26 November sebanyak 140 pence. Pada 15:25 saham berada pada 120 pence, turun 14.3%, dengan volum 852,975, iaitu 4.6 kali jumlah dagangan sehari penuh pada 26 November. Penutup harian sejak Mei berada dalam julat 132 pence hingga 164 pence.

Kemas kini dagangan itu, yang meliputi sepuluh bulan hingga 31 Oktober, dikeluarkan pada 07:00, sebelum pasaran dibuka. Stelrad berkata perbelanjaan pembaikan, penyelenggaraan dan penambahbaikan rumah, serta aktiviti pembinaan baharu, kekal perlahan. Ketidakpastian meningkat lagi pada separuh kedua, terutamanya di UK, dan tekanan persaingan semakin meningkat.

Volum jualan lebih rendah akibatnya. Stelrad berkata ia mengekalkan harga yang kompetitif dan melaporkan kadar penghantaran tepat pada masa dan lengkap sebanyak 98% di UK.

Sumbangan bagi setiap radiator, iaitu keuntungan yang tinggal bagi setiap unit selepas kos berubah, masih kukuh tetapi di bawah £24.32 pada separuh pertama. Leveraj akhir tahun, iaitu hutang bersih sebelum liabiliti pajakan sebagai gandaan pendapatan, dijangka pada kira-kira 1.3x, dalam sasaran syarikat sebanyak 1.0x hingga 1.5x. Tekanan ada pada volum, bukan pada kunci kira-kira.

Saham Stelrad berbanding julat enam bulannya; pergerakan pada 27 November berlaku dalam hari dagangan

Broker Peel Hunt mengekalkan penarafan Beli dan sasaran 190 pence, jadi nota itu bukan penurunan taraf. Ia berkata panduan itu kira-kira 15% di bawah jangkaan sebelumnya dan keadaan dagangan boleh memaksa pemotongan lanjut pada ramalan 2027, mungkin lebih besar. 2027 yang mendatar berbanding jangkaan 2026 yang disemak akan menjadi hasil yang baik, tambahnya. Sebelum penjualan besar-besaran itu, saham didagangkan pada sembilan kali ramalan pendapatan 2027 sedia ada.

Ketua Pegawai Eksekutif Trevor Harvey menyatakan nada yang lebih tegas:

Stelrad terus menyampaikan prestasi operasi yang luar biasa walaupun menghadapi cabaran daripada persekitaran volum yang lemah secara berterusan. Trevor Harvey, Chief Executive, Stelrad Group

Lembaga Pengarah berkata tiada pemacu yang jelas bagi pemulihan volum pasaran dan menjangka keadaan yang mencabar berterusan pada 2027. Ia akan memberikan panduan lanjut bersama keputusan setahun penuh pada Mac.