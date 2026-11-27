Stelrad, el fabricante de radiadores, ha recortado su previsión de beneficio de 2026 muy por debajo de lo que esperaban los analistas, por la debilidad de la demanda de vivienda y una competencia más dura, sin un catalizador claro de recuperación antes de los resultados de marzo.

Stelrad Group (LON: SRAD), fabricante de radiadores de panel de acero y de diseño con sede en Newcastle, recortó hoy su previsión de beneficio de 2026, y sus acciones llegaron a caer un 19 %. Ahora espera un beneficio operativo ajustado, es decir, el beneficio antes de partidas extraordinarias, intereses e impuestos, de entre 28 millones de £ y 29 millones de £, frente a un consenso de 33,9 millones de £, la previsión media de los analistas, según cita la empresa.

Las acciones tocaron los 114 peniques, su nivel más bajo del último año, desde el cierre de ayer de 140 peniques. A las 15:25 h cotizaban a 120 peniques, un 14,3 % menos, con un volumen de 852.975 títulos, 4,6 veces el total de la sesión completa de ayer. Los cierres diarios desde mayo se habían movido entre 132 y 164 peniques.

La actualización comercial, que abarca los diez meses hasta el 31 de octubre, se publicó a las 7:00 h, antes de la apertura del mercado. Stelrad indicó que el gasto en reparación, mantenimiento y mejora de viviendas, y la actividad de obra nueva, siguen débiles. La incertidumbre aumentó aún más en el segundo semestre, en particular en el Reino Unido, y las presiones competitivas se intensifican.

Los volúmenes son menores como consecuencia. Stelrad afirma que mantiene precios competitivos e informa de una tasa de entrega completa y puntual del 98 % en el Reino Unido.

La contribución por radiador, el beneficio que queda por unidad tras los costes variables, sigue siendo sólida, pero inferior a los 24,32 £ del primer semestre. Se espera que el apalancamiento al cierre del ejercicio, la deuda neta antes de pasivos por arrendamiento como múltiplo del beneficio, ronde las 1,3 veces, dentro del objetivo de la empresa de 1,0 a 1,5 veces. La presión recae sobre los volúmenes, no sobre el balance.

Las acciones de Stelrad frente a su rango de seis meses; el movimiento de hoy es intradía

La correduría Peel Hunt mantuvo su recomendación de compra y su precio objetivo de 190 peniques, por lo que la nota no supuso una rebaja. Señaló que la previsión está alrededor de un 15 % por debajo de sus expectativas anteriores y que las condiciones del negocio podrían forzar nuevos recortes de las previsiones de 2027, posiblemente mayores. Un 2027 plano frente a las expectativas revisadas de 2026 sería un buen resultado, añadió. Antes de la caída, las acciones cotizaban a nueve veces sus previsiones actuales de beneficios de 2027.

El consejero delegado, Trevor Harvey, adoptó un tono más firme:

Stelrad sigue ofreciendo un rendimiento operativo excepcional a pesar de las dificultades que plantea un entorno de volúmenes persistentemente débil. Trevor Harvey, Chief Executive, Stelrad Group

El consejo de administración dijo que no hay un catalizador claro para una recuperación de los volúmenes del mercado y que espera que las condiciones difíciles persistan en 2027. Dará nuevas previsiones con los resultados del ejercicio completo en marzo.