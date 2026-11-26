Nexteq, pembuat teknologi permainan dan paparan yang tersenarai di AIM, kini menjangkakan jualan jauh di bawah ramalan dan kerugian bagi 2026 selepas pesanan pelanggan beralih ke 2027, menyebabkan sahamnya merosot tajam.

Saham Nexteq (LON: NXQ) jatuh hampir seperlima pada 26 November selepas kumpulan teknologi itu memotong panduan 2026 kerana pesanan pelanggan beralih ke 2027. Jenama Quixant miliknya membuat platform komputer untuk mesin permainan, dan jenama Densitron miliknya membuat sistem paparan.

Saham berada pada 31.75 pence pada 13:10, turun 19.62% daripada harga penutup semalam sebanyak 39.5 pence, dalam data dagangan tertunda. Saham dibuka pada 28.55 pence dan mencecah 28 pence, dan berada pada 88 pence setahun lalu.

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Dalam kemas kini pada 07:00, Nexteq memberi panduan hasil 2026 sekurang-kurangnya $60 juta dan kerugian terlaras sebelum cukai (kerugian tidak termasuk item sekali sahaja) tidak melebihi $4 juta. Ini menyusuli kenyataan dagangan 10 November, yang menandakan masa pesanan.

Seorang pelanggan permainan memilih produk Quixant berharga lebih tinggi yang memerlukan lebih banyak masa design-in, iaitu merekayasa komponen ke dalam produk pelanggan itu sendiri, maka penghantaran beralih ke suku ketiga 2027. Pesanan kedua, yang berkaitan dengan perjanjian bekalan cip memori DDR, kini dijangka pada awal 2027, dan pesanan pertama daripada dua pelanggan baharu Densitron beralih ke suku pertama 2027. Tarif dan kos komponen yang meningkat membebankan pelanggan permainan.

Berbanding konsensus, iaitu purata ramalan penganalisis yang disebut syarikat, kekurangan itu jelas.

Metrik Konsensus Panduan Hasil FY26 $73 juta Sekurang-kurangnya $60 juta Keputusan terlaras sebelum cukai FY26 Pulang modal Kerugian tidak melebihi $4 juta Tunai bersih akhir tahun FY26 Tiada data $10 juta

Hasil oleh itu sekurang-kurangnya $13 juta di bawah konsensus dan keputusan sebelum cukai lebih buruk $4 juta. Nexteq melaporkan tiada kehilangan pelanggan dan saluran paip yang semakin berkembang.

Saham Nexteq sepanjang setahun lalu, hingga sebut harga intrahari tertunda pada 13:10 pada 26 November

Ketua Pegawai Eksekutif Duncan Faithfull menyifatkan kelewatan itu dan pasaran permainan yang lemah sebagai mengecewakan:

Walaupun sudah tentu mengecewakan bahawa peluang pesanan pelanggan baharu tidak menjadi dalam tempoh yang dijangka, dan bahawa halangan dalam pasaran Permainan terus menjejaskan permintaan, hubungan pelanggan, pembangunan produk dan kemajuan inovasi perisian kami terus menyampaikan peluang yang menarik dalam jenama Quixant. Duncan Faithfull, Nexteq

Cavendish Capital Markets, penasihat dan broker yang dilantik Nexteq (firma yang menjamin syarikat itu kepada bursa), telah memotong ramalannya. Ia kini menjangkakan kerugian EBITDA terlaras 2026 sebanyak $1.5 juta berbanding keuntungan $2.8 juta sebelum ini, dan hasil 2027 sebanyak $68 juta berbanding $83 juta.

Cavendish tetap mengekalkan sasarannya 180 pence, yang menilai saham pada dua kali nilai perusahaan ramalan 2027 berbanding jualan. Dengan saham pada 31.75 pence, persoalan yang terbuka ialah sama ada pesanan 2027 yang tertunda akan tiba.