Vertu Motors telah melengkapkan pembelian tunai £16.1 juta bagi outlet Land Rover, Jaguar dan Geely milik Hendy Group. Syarikat menjangkakan kerugian dalam jangka terdekat dan peningkatan pendapatan mulai FY28, manakala sahamnya naik 2.9% dalam dagangan awal pada 25 November.

Vertu Motors (LON: VTU), peruncit kereta UK yang tersenarai di AIM, telah melengkapkan pembelian tunai £16.1 juta bagi outlet daripada peruncit motor Hendy Group, dan sahamnya naik 2.9% dalam dagangan awal pada 25 November. Perjanjian itu merangkumi Jaguar Land Rover di Southampton, Land Rover di Christchurch dan Geely di Exeter, semuanya dijenamakan semula sebagai Vertu serta-merta.

Saham didagangkan pada 89.5 pence pada 09:51 waktu UK, naik 2.5 pence berbanding penutupan 24 November sebanyak 87 pence, selepas dibuka pada 89.6 pence. Julat harian setakat itu ialah 88.3 pence hingga 90.9 pence. Ini meletakkan saham 3.7% di bawah paras tertinggi 52 minggunya iaitu 92.9 pence, yang dicatatkan pada 27 Ogos.

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Vertu, yang beribu pejabat di Gateshead, menjual kereta dan van baharu serta terpakai, dan menjalankan perkhidmatan selepas jualan serta bengkel baik pulih badan kenderaan di bawah jenama Bristol Street Motors, Macklin Motors dan Vertu Motors. Syarikat membayar perjanjian itu daripada kemudahan sedia ada, dan pembelian ini menjadikan kumpulan itu mempunyai 201 outlet.

Ketua Eksekutif Robert Forrester menyifatkan perjanjian itu sebagai padanan semula jadi dengan perniagaan sedia ada.

Kami sangat gembira dapat melengkapkan pemerolehan ini, yang merupakan lanjutan logik bagi operasi sedia ada Kumpulan. Robert Forrester, Vertu Motors

Syarikat menjangkakan outlet itu mengalami kerugian dalam tiga bulan hingga 28 Februari. Syarikat kemudian menjangkakan pembelian itu meningkatkan pendapatan, iaitu menambah keuntungan sesaham, pada FY28, dengan peningkatan lanjut pada FY29. Hutang bersihnya ialah £54.2 juta pada 31 Ogos.

Harga penutupan harian Vertu Motors, 25 Ogos hingga 25 November 2026, pence; titik akhir ialah sebut harga pukul 09:51 waktu UK pada 25 November.

Saham berakhir 2025 pada 62.4 pence, jadi harga pada 25 November naik 43% tahun ini. Sebahagian besar kenaikan itu berlaku sebelum perjanjian, dan keuntungan awal ini kecil berbanding itu.

Dengan kerugian dijangka dalam jangka terdekat, justifikasi pembelian ini bergantung pada peningkatan FY28 yang dipandu oleh syarikat.