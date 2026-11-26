Foresight Group, pengurus pelaburan itu, melaporkan hasil separuh tahun 10% lebih tinggi dan dividen interim 11% lebih besar, dan sahamnya naik 7% pada dagangan awal hari ini.

Saham Foresight Group Holdings (LON: FSG) naik 7.3% kepada 457 pence pada 9:35 hari ini, apabila pengurus pelaburan itu menerbitkan keputusan separuh tahun yang menunjukkan hasil naik 10%. Hasil separuh tahun ialah £84.6 juta, meningkat daripada £77.1 juta setahun sebelumnya.

Harga itu ialah sebut harga tertunda. Saham ditutup pada 426 pence semalam, dibuka pada 425 pence hari ini dan telah mencecah 458.5 pence. Kira-kira 107,000 saham telah bertukar tangan menjelang 9:35, berbanding purata harian 20 hari sekitar 395,000.

FSG.LSE 1M 3M 6M 1Y 5Y

Kenaikan ini menyusuli penurunan daripada 481 pence pada 4 November kepada penutup 420 pence pada 20 November. Walaupun selepas pergerakan hari ini, saham itu masih sekitar 11% di bawah paras tertinggi 52 minggunya iaitu 515 pence, yang dicapai pada 14 Ogos, dan naik 6.3% tahun ini.

Saham Foresight Group melonjak pada hari keputusan separuh tahun, pulih daripada penutup 420 pence pada 20 November.

Angka ini daripada operasi berterusan, selepas penjualan Foresight Capital Management, yang selesai pada 4 September.

Ukuran H1 FY27 Tahun sebelumnya Perubahan Jumlah hasil £84.6 juta £77.1 juta +10% Hasil berulang £72.0 juta £66.2 juta +9% EBITDA teras sebelum bayaran berasaskan saham £34.0 juta £31.7 juta +7% EPS asas terlaras 22.3 pence 21.2 pence +5% Dividen interim 9.0 pence 8.1 pence +11%

Keuntungan berkembang lebih perlahan daripada jualan, maka margin EBITDA teras (keuntungan operasi sebelum bayaran berasaskan saham sebagai bahagian daripada hasil) menurun kepada 40.2% daripada 41.1%. Hasil berulang, pendapatan yuran yang lebih stabil, ialah 85.1% daripada jumlah, dalam julat sasaran syarikat iaitu 85% hingga 90%.

Aset di bawah pengurusan ialah £12,957 juta, turun 1% daripada £13,024 juta pada 31 Mac. Dana di bawah pengurusan naik 1% kepada £9,095 juta, walaupun selepas realisasi separa Kinetic mengurangkannya sebanyak £134 juta. Realisasi itu menjana yuran prestasi, yang berjumlah £6.4 juta, meningkat daripada £4.7 juta.

Ia mengumpul £224 juta ke dalam wahana runcit, berbanding £223 juta setahun sebelumnya, dan berkata separuh kedua secara sejarah lebih besar. Pengerusi Eksekutif Bernard Fairman berkata:

Foresight menyampaikan pertumbuhan menguntungkan selanjutnya pada separuh pertama FY27, membina atas kemajuan yang dicapai tahun lalu. Bernard Fairman, Executive Chairman, Foresight Group

Syarikat berkata penempatan dalam dana FEIP II miliknya harus menyokong sasaran pengumpulan dana €1.25 bilion. Dividen itu ex-dividen pada 14 Januari dan dibayar pada 29 Januari. Ketua pegawai eksekutif Gary Fraser mengadakan pembentangan pelabur runcit Khamis depan pada 15:30.