Nexteq, fabricante de tecnología para juegos y pantallas cotizado en el AIM, prevé ahora unas ventas muy inferiores a lo esperado y pérdidas en 2026 después de que pedidos de clientes se aplazaran a 2027, lo que hundió sus acciones.

Las acciones de Nexteq (LON: NXQ) cayeron casi una quinta parte hoy temprano después de que el grupo tecnológico recortara sus previsiones para 2026 porque los pedidos de clientes se han aplazado a 2027. Su marca Quixant fabrica plataformas informáticas para máquinas de juego y su marca Densitron fabrica sistemas de pantallas.

Las acciones cotizaban a 31,75 peniques a las 13:10 h, un 19,62 % menos que el cierre de ayer, de 39,5 peniques, según datos de cotización diferidos. Abrieron en 28,55 peniques, tocaron los 28 peniques y hace un año estaban en 88 peniques.

NXQ.LSE 1M 3M 6M 1Y 5Y

En un comunicado a las 7:00 h, Nexteq estimó para 2026 unos ingresos de al menos 60 millones de $ y una pérdida ajustada antes de impuestos (pérdida sin partidas extraordinarias) de no más de 4 millones de $. Sigue al comunicado de resultados del 10 de noviembre, que ya advertía del calendario de los pedidos.

Un cliente del sector del juego eligió un producto Quixant de mayor precio que requiere más tiempo de integración en el diseño, es decir, incorporar la pieza al propio producto del cliente, por lo que la entrega pasa al tercer trimestre de 2027. Un segundo pedido, vinculado a un acuerdo de suministro de chips de memoria DDR, se espera ahora a principios de 2027, y los primeros pedidos de dos nuevos clientes de Densitron pasan al primer trimestre de 2027. Los aranceles y el aumento del coste de los componentes pesan sobre los clientes del sector del juego.

Frente al consenso, la previsión media de los analistas que cita la empresa, el desfase es claro.

Indicador Consenso Previsión de la empresa Ingresos FY26 73 millones de $ Al menos 60 millones de $ Resultado ajustado antes de impuestos FY26 Equilibrio Pérdida de no más de 4 millones de $ Caja neta a cierre de FY26 Sin datos 10 millones de $

Los ingresos quedan, por tanto, al menos 13 millones de $ por debajo del consenso y el resultado antes de impuestos 4 millones de $ peor. Nexteq no informa de pérdidas de clientes y señala una cartera de pedidos en crecimiento.

Acciones de Nexteq en el último año, hasta la cotización intradía diferida de las 13:10 h de hoy

El consejero delegado, Duncan Faithfull, calificó de decepcionantes los retrasos y la debilidad del mercado del juego:

Aunque es decepcionante, por supuesto, que las nuevas oportunidades de pedidos de clientes no se hayan concretado en el plazo previsto y que las dificultades del mercado del juego sigan lastrando la demanda, nuestras relaciones con los clientes, el desarrollo de productos y el avance de la innovación en software siguen generando oportunidades interesantes en la marca Quixant. Duncan Faithfull, Nexteq

Cavendish Capital Markets, asesor y corredor designado de Nexteq (la firma que responde por ella ante el mercado), ha recortado sus previsiones. Ahora estima una pérdida de EBITDA ajustado de 1,5 millones de $ en 2026, frente a un beneficio previo de 2,8 millones de $, y unos ingresos en 2027 de 68 millones de $ frente a 83 millones de $.

Cavendish mantuvo no obstante su precio objetivo de 180 peniques, que valora las acciones en dos veces el valor empresa sobre ventas previsto para 2027. Con las acciones a 31,75 peniques, la incógnita es si llegarán los pedidos aplazados a 2027.