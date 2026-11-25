Vertu Motors ha completado la compra en efectivo, por 16,1 millones de £, de los concesionarios de Land Rover, Jaguar y Geely de Hendy Group. Espera pérdidas a corto plazo y un aumento del beneficio a partir del FY28, mientras sus acciones suben un 2,9 % al inicio de la sesión.

Vertu Motors (LON: VTU), el minorista británico de automóviles cotizado en el AIM, ha completado la compra en efectivo, por 16,1 millones de £, de concesionarios del minorista de motor Hendy Group, y sus acciones subían un 2,9 % al inicio de la sesión. La operación abarca Jaguar Land Rover en Southampton, Land Rover en Christchurch y Geely en Exeter, todos rebautizados de inmediato como Vertu.

Las acciones cotizaban a 89,5 peniques a las 09:51 h (hora del Reino Unido), 2,5 peniques por encima del cierre de ayer, de 87 peniques, tras abrir en 89,6 peniques. El rango de hoy hasta ahora va de 88,3 a 90,9 peniques. Eso deja el valor un 3,7 % por debajo de su máximo de 52 semanas, de 92,9 peniques, marcado el 27 de agosto.

VTU.LSE 1M 3M 6M 1Y 5Y

Vertu, con sede en Gateshead, vende coches y furgonetas nuevos y de segunda mano y gestiona posventa y talleres de carrocería bajo las marcas Bristol Street Motors, Macklin Motors y Vertu Motors. Pagó la operación con las líneas de financiación existentes, y la compra eleva el grupo a 201 concesionarios.

El consejero delegado, Robert Forrester, describió la operación como un encaje natural con el negocio existente.

Estamos encantados de haber completado esta adquisición, que es una extensión lógica de las operaciones existentes del Grupo. Robert Forrester, Vertu Motors

La compañía espera que los concesionarios generen pérdidas en los tres meses hasta el 28 de febrero. Después espera que la compra aumente el beneficio, es decir, que sume al beneficio por acción, en el FY28, con un aumento adicional en el FY29. Situó su deuda neta en 54,2 millones de £ a 31 de agosto.

Cotización de cierre diaria de Vertu Motors, del 25 de agosto al 25 de noviembre de 2026, en peniques; el último punto es la cotización de las 09:51 h (hora del Reino Unido) del 25 de noviembre.

Las acciones cerraron 2025 en 62,4 peniques, por lo que el precio de hoy supone una subida del 43 % en lo que va de año. Buena parte del alza, por tanto, es anterior a la operación, y la subida inicial es modesta en comparación.

Con una pérdida prevista a corto plazo, el argumento a favor de la compra se apoya en el aumento del beneficio del FY28 que la compañía ha previsto.