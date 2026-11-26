Foresight Group, la gestora de inversiones, comunicó unos ingresos semestrales un 10 % superiores y un dividendo interino un 11 % mayor, y sus acciones subían un 7 % en las primeras operaciones de hoy.

Las acciones de Foresight Group Holdings (LON: FSG) subían un 7,3 % hasta 457 peniques a las 9:35 h de hoy, después de que la gestora publicara unos resultados semestrales con ingresos un 10 % superiores. Los ingresos del semestre fueron de 84,6 millones de £, frente a 77,1 millones de £ un año antes.

El precio es una cotización con retraso. Las acciones cerraron ayer a 426 peniques, abrieron hoy a 425 peniques y han llegado a 458,5 peniques. A las 9:35 h se habían negociado unas 107.000 acciones, frente a una media diaria de 20 días de aproximadamente 395.000.

FSG.LSE 1M 3M 6M 1Y 5Y

La subida llega tras un descenso desde 481 peniques el 4 de noviembre hasta un cierre de 420 peniques el 20 de noviembre. Incluso tras el movimiento de hoy, las acciones se sitúan un 11 % por debajo de su máximo de 52 semanas de 515 peniques, alcanzado el 14 de agosto, y acumulan una subida del 6,3 % este año.

Las acciones de Foresight Group se dispararon el día de los resultados semestrales, tras recuperarse de un cierre de 420 peniques el 20 de noviembre.

Las cifras corresponden a operaciones continuadas, tras la venta de Foresight Capital Management, completada el 4 de septiembre.

Medida H1 FY27 Año anterior Variación Ingresos totales 84,6 millones de £ 77,1 millones de £ +10 % Ingresos recurrentes 72,0 millones de £ 66,2 millones de £ +9 % EBITDA básico antes de remuneración en acciones 34,0 millones de £ 31,7 millones de £ +7 % BPA básico ajustado 22,3 peniques 21,2 peniques +5 % Dividendo interino 9,0 peniques 8,1 peniques +11 %

El beneficio creció más despacio que las ventas, así que el margen de EBITDA básico (beneficio operativo antes de remuneración en acciones como proporción de los ingresos) bajó al 40,2 % desde el 41,1 %. Los ingresos recurrentes, las comisiones más estables, fueron el 85,1 % del total, dentro del rango objetivo de la compañía, del 85 % al 90 %.

Los activos bajo gestión sumaron 12.957 millones de £, un 1 % menos que los 13.024 millones de £ del 31 de marzo. Los fondos bajo gestión subieron un 1 % hasta 9.095 millones de £, incluso después de que una realización parcial de Kinetic los redujera en 134 millones de £. La realización generó comisiones de rendimiento, que sumaron 6,4 millones de £, frente a 4,7 millones de £.

Captó 224 millones de £ en vehículos minoristas, frente a 223 millones de £ un año antes, y dijo que el segundo semestre es históricamente mayor. El presidente ejecutivo Bernard Fairman dijo:

Foresight logró un nuevo crecimiento rentable en el primer semestre del FY27, apoyándose en el avance conseguido el año pasado. Bernard Fairman, Executive Chairman, Foresight Group

La compañía dijo que los despliegues de su fondo FEIP II deberían respaldar el objetivo de captación de 1,25 mil millones de €. El dividendo se negocia sin derecho a dividendo el 14 de enero y se paga el 29 de enero. El consejero delegado Gary Fraser ofrece una presentación para inversores minoristas el próximo jueves a las 15:30 h.