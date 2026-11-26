Foresight Group, der Vermögensverwalter, meldete 10 % mehr Halbjahresumsatz und eine um 11 % höhere Zwischendividende, und seine Aktien lagen heute im frühen Handel 7 % im Plus.

Die Aktien von Foresight Group Holdings (LON: FSG) lagen heute um 9:35 Uhr mit 7,3 % im Plus bei 457 Pence, nachdem der Vermögensverwalter Halbjahreszahlen mit 10 % mehr Umsatz veröffentlicht hatte. Der Halbjahresumsatz betrug 84,6 Mio. £, nach 77,1 Mio. £ im Vorjahr.

Der Kurs ist verzögert. Die Aktie schloss gestern bei 426 Pence, eröffnete heute bei 425 Pence und erreichte 458,5 Pence. Bis 9:35 Uhr wechselten rund 107.000 Aktien den Besitzer, bei einem 20-Tage-Tagesdurchschnitt von etwa 395.000.

FSG.LSE 1M 3M 6M 1Y 5Y

Der Anstieg folgt auf einen Rückgang von 481 Pence am 4. November auf einen Schlusskurs von 420 Pence am 20. November. Auch nach der heutigen Bewegung liegt die Aktie etwa 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 515 Pence vom 14. August und ist in diesem Jahr 6,3 % im Plus.

Die Aktien von Foresight Group sprangen am Tag der Halbjahreszahlen und erholten sich von einem Schlusskurs von 420 Pence am 20. November.

Die Zahlen stammen aus dem fortgeführten Geschäft, nach dem Verkauf von Foresight Capital Management, der am 4. September abgeschlossen wurde.

Kennzahl H1 FY27 Vorjahr Veränderung Gesamtumsatz 84,6 Mio. £ 77,1 Mio. £ +10 % Wiederkehrender Umsatz 72,0 Mio. £ 66,2 Mio. £ +9 % Core EBITDA vor aktienbasierter Vergütung 34,0 Mio. £ 31,7 Mio. £ +7 % Bereinigtes unverwässertes Ergebnis je Aktie 22,3 Pence 21,2 Pence +5 % Zwischendividende 9,0 Pence 8,1 Pence +11 %

Der Gewinn wuchs langsamer als der Umsatz, sodass die Core-EBITDA-Marge (Betriebsgewinn vor aktienbasierter Vergütung als Anteil am Umsatz) auf 40,2 % von 41,1 % sank. Der wiederkehrende Umsatz, die stabileren Gebühreneinnahmen, machte 85,1 % des Gesamtumsatzes aus und lag damit innerhalb der Zielspanne des Unternehmens von 85 % bis 90 %.

Das verwaltete Vermögen betrug 12.957 Mio. £, ein Minus von 1 % gegenüber 13.024 Mio. £ am 31. März. Das verwaltete Fondsvermögen stieg um 1 % auf 9.095 Mio. £, obwohl eine teilweise Realisierung von Kinetic es um 134 Mio. £ verringerte. Die Realisierung brachte Erfolgsgebühren ein, die sich auf 6,4 Mio. £ beliefen, nach 4,7 Mio. £.

Das Unternehmen sammelte 224 Mio. £ in Privatanlegerprodukten ein, nach 223 Mio. £ ein Jahr zuvor, und erklärte, das zweite Halbjahr sei historisch stärker. Executive Chairman Bernard Fairman sagte:

Foresight hat im ersten Halbjahr des FY27 weiteres profitables Wachstum erzielt und auf den Fortschritten des vergangenen Jahres aufgebaut. Bernard Fairman, Executive Chairman, Foresight Group

Das Unternehmen erklärte, Investitionen in seinen Fonds FEIP II sollten das Fundraising-Ziel von 1,25 Mrd. € stützen. Die Dividende wird am 14. Januar ex-Dividende gehandelt und am 29. Januar gezahlt. CEO Gary Fraser hält nächsten Donnerstag um 15:30 Uhr eine Präsentation für Privatanleger.