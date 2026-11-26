Nexteq, der an der AIM notierte Hersteller von Gaming- und Displaytechnik, erwartet für 2026 deutlich weniger Umsatz als prognostiziert und einen Verlust, weil Kundenaufträge ins Jahr 2027 gerutscht sind. Die Aktie gibt stark nach.

Die Aktie von Nexteq (LON: NXQ) verlor heute zeitweise fast ein Fünftel, nachdem der Technologiekonzern seine Prognose für 2026 gesenkt hat, weil Kundenaufträge ins Jahr 2027 gerutscht sind. Die Marke Quixant stellt Computerplattformen für Spielautomaten her, die Marke Densitron Anzeigesysteme.

Die Aktie notierte um 13:10 Uhr bei 31,75 Pence, 19,62 % unter dem gestrigen Schlusskurs von 39,5 Pence, in verzögerten Handelsdaten. Sie eröffnete bei 28,55 Pence, fiel bis auf 28 Pence und stand vor einem Jahr bei 88 Pence.

NXQ.LSE 1M 3M 6M 1Y 5Y

In einer Mitteilung um 7 Uhr stellte Nexteq für 2026 einen Umsatz von mindestens 60 Mio. $ und einen bereinigten Verlust vor Steuern (Verlust ohne Einmalposten) von höchstens 4 Mio. $ in Aussicht. Sie folgt auf das Trading-Statement vom 10. November, das die zeitliche Verschiebung der Aufträge angekündigt hatte.

Ein Gaming-Kunde entschied sich für ein höherpreisiges Quixant-Produkt, das mehr Design-in-Zeit benötigt, also die Integration des Bauteils in das eigene Produkt des Kunden, sodass sich die Lieferung auf das dritte Quartal 2027 verschiebt. Ein zweiter Auftrag, der an eine Liefervereinbarung für DDR-Speicherchips geknüpft ist, wird nun für Anfang 2027 erwartet, und die ersten Aufträge von zwei neuen Densitron-Kunden rücken auf das erste Quartal 2027. Zölle und steigende Komponentenkosten belasten die Gaming-Kunden.

Gegenüber dem Konsens, der durchschnittlichen Analystenprognose, die das Unternehmen anführt, ist die Lücke deutlich.

Kennzahl Konsens Prognose FY26 Umsatz 73 Mio. $ Mindestens 60 Mio. $ FY26 bereinigtes Ergebnis vor Steuern Ausgeglichen Verlust von höchstens 4 Mio. $ FY26 Netto-Liquidität zum Jahresende Keine Daten 10 Mio. $

Der Umsatz liegt damit mindestens 13 Mio. $ unter dem Konsens, das Ergebnis vor Steuern 4 Mio. $ schlechter. Nexteq meldet keine Kundenverluste und eine wachsende Pipeline.

Nexteq-Aktie im vergangenen Jahr, bis zum verzögerten Intraday-Kurs um 13:10 Uhr heute

Vorstandschef Duncan Faithfull nannte die Verzögerungen und den schwachen Gaming-Markt enttäuschend:

Natürlich ist es enttäuschend, dass neue Kundenaufträge nicht im erwarteten Zeitrahmen zustande gekommen sind und dass der Gegenwind im Gaming-Markt die Nachfrage weiter bremst. Unsere Kundenbeziehungen, die Produktentwicklung und die Fortschritte bei Software-Innovationen eröffnen der Marke Quixant aber weiterhin vielversprechende Chancen. Duncan Faithfull, Nexteq

Cavendish Capital Markets, Nominated Adviser und Broker von Nexteq (das Haus, das gegenüber der Börse für das Unternehmen bürgt), hat seine Prognosen gesenkt. Es erwartet nun für 2026 einen bereinigten EBITDA-Verlust von 1,5 Mio. $ nach zuvor 2,8 Mio. $ Gewinn und für 2027 einen Umsatz von 68 Mio. $ statt 83 Mio. $.

Cavendish behielt dennoch sein Kursziel von 180 Pence bei, das die Aktie mit dem Doppelten des prognostizierten Verhältnisses von Unternehmenswert zu Umsatz für 2027 bewertet. Bei einem Kurs von 31,75 Pence bleibt die offene Frage, ob die verschobenen Aufträge 2027 eintreffen.