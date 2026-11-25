Vertu Motors hat den Kauf der Land-Rover-, Jaguar- und Geely-Standorte von Hendy Group für 16,1 Mio. £ in bar abgeschlossen. Das Unternehmen erwartet kurzfristig einen Verlust und ab FY28 eine Ergebnisverbesserung, während die Aktie im frühen Handel um 2,9 % steigt.

Vertu Motors (LON: VTU), der an der AIM notierte britische Autohändler, hat den Kauf von Standorten des Autohändlers Hendy Group für 16,1 Mio. £ in bar abgeschlossen, und die Aktie lag im frühen Handel 2,9 % im Plus. Der Kauf umfasst Jaguar Land Rover in Southampton, Land Rover in Christchurch und Geely in Exeter, die alle sofort auf Vertu umgeflaggt wurden.

Die Aktie notierte um 09:51 Uhr britischer Zeit bei 89,5 Pence, 2,5 Pence über dem gestrigen Schlusskurs von 87 Pence, nach einer Eröffnung bei 89,6 Pence. Die Tagesspanne reicht bisher von 88,3 bis 90,9 Pence. Damit liegt der Kurs 3,7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 92,9 Pence, das am 27. August erreicht wurde.

VTU.LSE 1M 3M 6M 1Y 5Y

Vertu mit Sitz in Gateshead verkauft Neu- und Gebrauchtwagen sowie Transporter und betreibt Kundendienst und Karosseriewerkstätten unter den Marken Bristol Street Motors, Macklin Motors und Vertu Motors. Das Unternehmen bezahlte den Kauf aus bestehenden Kreditlinien, und mit der Übernahme wächst die Gruppe auf 201 Standorte.

Vorstandschef Robert Forrester bezeichnete den Kauf als natürliche Ergänzung des bestehenden Geschäfts.

Wir freuen uns sehr, diese Übernahme abgeschlossen zu haben, die eine logische Erweiterung der bestehenden Geschäftstätigkeit der Gruppe ist. Robert Forrester, Vertu Motors

Das Unternehmen rechnet damit, dass die Standorte in den drei Monaten bis zum 28. Februar Verluste schreiben. Danach erwartet es, dass der Kauf in FY28 das Ergebnis verbessert, also den Gewinn je Aktie steigert, und in FY29 weiter. Die Nettoverschuldung bezifferte es zum 31. August auf 54,2 Mio. £.

Vertu Motors, Tagesschlusskurs vom 25. August bis 25. November 2026 in Pence; der letzte Punkt ist der Kurs von 09:51 Uhr britischer Zeit am 25. November.

Die Aktie schloss 2025 bei 62,4 Pence, der heutige Kurs liegt damit in diesem Jahr 43 % höher. Ein großer Teil des Anstiegs liegt also vor dem Kauf, und der frühe Gewinn fällt im Vergleich gering aus.

Bei einem kurzfristig erwarteten Verlust stützt sich das Argument für den Kauf auf die Ergebnisverbesserung in FY28, die das Unternehmen in Aussicht gestellt hat.