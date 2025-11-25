2G Energy AG Aktie erholt sich von Unterstützung – Steigerung von 10%

Die Aktien der 2G Energy AG (2GB.DE) verzeichneten heute einen deutlichen Anstieg von 10% und notieren aktuell bei 29,20 €. Diese positive Entwicklung deutet auf eine erfolgreiche Erholung von der Unterstützung bei 25 € hin. Bisher im Jahresverlauf konnte die Aktie einen Zuwachs von 27,13% verzeichnen.

Der heutige Kursanstieg folgt auf eine Reihe positiver Nachrichten und Entwicklungen, die das Vertrauen in das Unternehmen gestärkt haben. Insbesondere die robusten Halbjahreszahlen für 2025 dürften die Märkte positiv beeinflusst haben.

Im ersten Halbjahr 2025 steigerte 2G Energy AG ihre Gesamtleistung um 28% auf 193,0 Millionen Euro gegenüber 150,3 Millionen Euro im Vorjahr. Der Nettoumsatz stieg um 30% auf 169,9 Millionen Euro, wobei der Umsatz mit Neuanlagen um 55% und der Serviceumsatz um 12% zulegten. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 3,1% im Vorjahr auf 3,3%. Der Auftragsbestand wuchs um 12% auf 219,8 Millionen Euro, verglichen mit 196,1 Millionen Euro im Vorjahr.

Ein wesentlicher Faktor für die positive Entwicklung ist der deutliche Anstieg des Auftragseingangs im zweiten Quartal 2025. Hier verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von 29% auf 54,1 Millionen Euro gegenüber 41,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dieses Wachstum wurde durch dynamische, zweistellige Zuwächse in allen Kernregionen getragen, darunter ein Anstieg von 14% im deutschen Markt und eine außergewöhnliche Performance in anderen europäischen Regionen mit einem Zuwachs von 280%.

Es gab jedoch auch Herausforderungen. Im dritten Quartal 2025 verzeichnete 2G Energy AG einen Umsatzrückgang auf 58,4 Millionen Euro gegenüber 86,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dieser vorübergehende Rückgang war auf die Implementierung eines neuen ERP-Systems zurückzuführen, das den Serviceumsatz im deutschen Markt beeinträchtigte. Das Unternehmen geht davon aus, dass es ab dem vierten Quartal wieder seinen Wachstumskurs fortsetzen wird.

Trotz dieser kurzfristigen Beeinträchtigung hat das Unternehmen seine Ergebnisprognose für 2026 bestätigt und erwartet einen Jahresumsatz zwischen 440 Millionen Euro und 490 Millionen Euro.

Analysten beobachten die Aktie weiterhin aufmerksam. Die Restrukturierung und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens könnten langfristig positive Auswirkungen haben. Es wird erwartet, dass die Effizienzsteigerung durch die neue Struktur und die Optimierung der Prozesse zu einer nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität führen werden.

Die Märkte scheinen die kurzfristigen Herausforderungen, insbesondere die Auswirkungen der ERP-Implementierung, bereits eingepreist zu haben. Die Erholung der Aktie deutet darauf hin, dass das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstrategie und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Ziele zu erreichen, weiterhin besteht.

Die jüngste Kursbewegung der 2G Energy AG Aktie zeigt, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, seine ambitionierten Ziele zu erreichen. Die Kombination aus starkem Auftragseingang, strategischer Neuausrichtung und bestätigter Ergebnisprognose für 2026 hat dazu beigetragen, das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen und die Aktie wieder in eine positive Richtung zu lenken.