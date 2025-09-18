Beiersdorf-Aktie erreicht neues Tief, während der Jahresrückgang anhält

Die Aktien der Beiersdorf AG (ETR:BEI), bekannt für Marken wie Nivea und Eucerin, sind auf ein neues Tief von 90,44 € gefallen, was einen Rückgang von 26% seit Jahresbeginn bedeutet. Diese Entwicklung spiegelt eine Reihe von Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.

Der Aktienkurs reagierte empfindlich auf die jüngsten Nachrichten über revidierte Wachstumsprognosen. Die Märkte beobachten genau, wie sich veränderte Erwartungen auf die zukünftige Rentabilität auswirken werden.

Im August meldete Beiersdorf ein moderates organisches Umsatzwachstum von 2,1 % im ersten Halbjahr, was 5,19 Milliarden Euro erreichte. Angesichts eines trägen globalen Hautpflegemarktes senkte das Unternehmen seine Prognose für das organische Umsatzwachstum für das Gesamtjahr auf 3 % gegenüber den zuvor erwarteten 4 % bis 6 %.

Auch die Wachstumserwartung für das Konsumentengeschäft wurde auf 3 % bis 4 % reduziert, und das erwartete Wachstum der EBIT-Marge wurde von 50 Basispunkten auf 20 Basispunkte gesenkt. Insbesondere in Europa gingen die organischen Umsätze im zweiten Quartal aufgrund der sich verschlechternden Konsumentenstimmung um 0,4 % zurück. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Beiersdorf vorsichtig optimistisch, dass sich die Marktbedingungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 verbessern werden.

Bereits im Februar hatte Beiersdorf eine Verlangsamung des organischen Umsatzwachstums für das laufende Jahr prognostiziert und einen Anstieg zwischen 4 % und 6 % erwartet, gegenüber einem Anstieg von 6,5 % im Vorjahr. Diese Anpassung wurde auf eine schwächere Nachfrage im globalen Hautpflegemarkt zurückgeführt, insbesondere in China und bei US-amerikanischen Reisehändlern.

Während Kernmarken wie Nivea und Eucerin widerstandsfähig blieben, verzeichnete die Luxusmarke La Prairie einen Umsatzrückgang von 6,2 %. Die Vertragsverlängerung von CEO Vincent Warnery bis 2030 signalisierte Kontinuität in der Führung in diesen herausfordernden Zeiten.

Als Zeichen des Vertrauens in die eigene finanzielle Stärke kündigte Beiersdorf im Februar 2025 ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 500 Millionen Euro an, das nach der Hauptversammlung beginnen und bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollte.

Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Beiersdorf-Aktie weiterhin unter Druck stehen könnte, solange die globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und die Herausforderungen in Schlüsselmärkten wie China bestehen bleiben.

Die Märkte werden genau beobachten, ob die eingeleiteten Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und zur Stärkung der Kernmarken die erhoffte Wirkung zeigen. Das Aktienrückkaufprogramm könnte kurzfristig stützend wirken, aber letztendlich wird die nachhaltige Umsatz- und Gewinnentwicklung entscheidend sein, um das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen.