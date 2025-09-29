Frequentis Aktie erreicht neues 52-Wochen-Hoch

Die Aktie der Frequentis AG (FQT.DE) hat ein neues 52-Wochen-Hoch von 78,60 € erreicht. Diese bemerkenswerte Entwicklung unterstreicht die anhaltende positive Dynamik des Unternehmens und spiegelt das wachsende Vertrauen der Märkte in die strategische Ausrichtung und die operative Leistungsfähigkeit wider. Der Kursanstieg setzt einen beeindruckenden Aufwärtstrend fort, der die Aktie seit Jahresbeginn um 179 % steigen ließ.

Der jüngste Kursanstieg wird durch eine Reihe strategischer Erfolge und robuster Finanzergebnisse gestützt. Ein wesentlicher Faktor ist die erfolgreiche Installation des ersten digitalen Tower für das US-Verteidigungsministerium durch Frequentis Defense, Inc., eine Tochtergesellschaft der Frequentis AG.

Dieses hochmoderne System, das im Juni an der U.S. Army Garrison Katterbach in Ansbach, Deutschland, installiert wurde, integriert 4K-Visualisierungs- und Wärmebildkameras, Radardaten und fortschrittliche Situationserkennungswerkzeuge. Diese Innovation verbessert die betriebliche Effizienz und Sicherheit erheblich und stärkt die Position von Frequentis im Verteidigungssektor.

Die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 untermauern den positiven Trend. Frequentis konnte ein Umsatzwachstum von 12,4 % auf 480,3 Millionen Euro verzeichnen. Der Auftragseingang stieg um 15,7 % auf 583,8 Millionen Euro, wobei der Auftragsbestand insgesamt 724,0 Millionen Euro betrug.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 20,5 % auf 32,1 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 6,7 % entspricht. Angesichts dieser soliden Leistung schlug der Vorstand eine Erhöhung der Dividende um 12,5 % auf 0,27 Euro je Aktie vor.

Die strategische Partnerschaft mit IBM zur Bereitstellung von Lösungen für das Emergency Services Network (ESN) im Vereinigten Königreich ist ein weiterer wichtiger Meilenstein. Diese Zusammenarbeit, die im Januar 2025 begann, zielt darauf ab, die Kommunikation für über 300.000 Notfallhelfer zu modernisieren und verbesserte Daten-, Bild-, Standortberichte und Sprachkommunikation bereitzustellen. Die Partnerschaft stärkt die Präsenz von Frequentis im Bereich der öffentlichen Sicherheit erheblich.

Darüber hinaus hat Frequentis im Mai 2024 seine Beteiligung an Nemergent Solutions von 15 % auf 25 % erhöht. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Frequentis im Bereich Mission-Critical Communications (MCX) und zielt darauf ab, die MCX-Technologien weiterzuentwickeln. Die Zusammenarbeit soll die kritische Kommunikationstechnologie für Netzwerke optimieren und eine skalierbare Lösung für landesweite Einsätze mit bis zu 500.000 Endbenutzern ermöglichen.

Die aktuelle Kursrallye der Frequentis Aktie spiegelt eine Kombination aus operativer Exzellenz, strategischer Weitsicht und starker finanzieller Leistung wider. Die erfolgreiche Umsetzung von Projekten, die strategischen Partnerschaften und die positiven Finanzergebnisse haben das Vertrauen der Märkte gestärkt und zu der Aufwärtsbewegung des Aktienkurses beigetragen.

Die Märkte beobachten nun gespannt, ob Frequentis diese Dynamik beibehalten und seine Position als führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen weiter ausbauen kann.