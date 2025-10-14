Gerresheimer Aktie Unter Druck: Kursziele Sinken Nach Gewinnwarnungen

Die Aktien von Gerresheimer AG (GXI.DE) sehen sich einem deutlichen Abwärtsdruck ausgesetzt, nachdem das Unternehmen wiederholt Gewinnwarnungen herausgegeben hat. Dies hat zu einer pessimistischen Stimmung am Markt und zu einer Reihe von Analystenabstufungen geführt. In den letzten fünf Tagen ist der Kurs der Gerresheimer-Aktie um über 25 % eingebrochen.

Der Kursverfall verdeutlicht die Besorgnis des Marktes über die wiederholten Anpassungen der Prognosen und die anhaltenden finanziellen Unsicherheiten. Aktuell gehört Gerresheimer zu den am stärksten geshorteten Aktien in Europa, mit einer Short-Interest-Quote von 8,4 %, was eine beträchtliche negative Stimmung widerspiegelt.

Gerresheimer hatte am 8. Oktober 2025 seine dritte Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr herausgegeben. Als Begründung wurde eine schwächere Nachfrage, insbesondere im Kosmetiksektor, angeführt. Das Unternehmen erwartet nun einen Rückgang des organischen Umsatzes von 2-4 % für 2025, was eine deutliche Reduzierung gegenüber der zuvor prognostizierten Wachstumsrate von 0-2 % darstellt.

Zuvor waren bereits die Ergebnisse des dritten Quartals enttäuschend ausgefallen, mit einem Umsatz von 560,7 Millionen Euro und einem bereinigten EBITDA von 103,4 Millionen Euro. Das Unternehmen hat daraufhin Kostensenkungsmaßnahmen und Strategien zur Steigerung der Leistung und des Cashflows eingeleitet.

Die Analysten reagierten schnell mit Abstufungen und reduzierten Kurszielen. UBS stufte Gerresheimer am 14. Oktober 2025 von „Buy“ auf „Neutral“ herab und senkte das Kursziel von 75 € auf 29 €. Analyst Olivier Calvet begründete dies mit Bedenken hinsichtlich der dritten Gewinnwarnung und der erwarteten Erhöhung des Verschuldungsgrades auf das 4,4-fache bis zum Jahresende.

Bereits am 3. Juni 2025 hatte die Deutsche Bank Gerresheimer von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 94 € auf 58 € gesenkt. Analyst Falko Friedrichs äußerte Skepsis hinsichtlich der Visibilität und der Umsetzungsfähigkeiten des Unternehmens und hinterfragte, wie bekannte Marktherausforderungen innerhalb von drei Monaten zu einer weiteren Abstufung führen konnten.

Berenberg folgte am 4. Juni 2025 mit einer Abstufung von „Buy“ auf „Hold“ und einer Reduzierung des Kursziels von 95 € auf 55 €. Diese Entscheidung spiegelte Bedenken hinsichtlich der Ertragsprognosen des Unternehmens wider, insbesondere im Bereich Moulded Glass, sowie eine begrenzte Ertragsvisibilität.

Zusätzlich zu den finanziellen Herausforderungen steht Gerresheimer unter regulatorischer Beobachtung. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat eine Untersuchung möglicher Bilanzierungsunregelmäßigkeiten in den Finanzberichten von Gerresheimer für das Jahr 2024 eingeleitet. Im Fokus steht die Frage, ob das Unternehmen Umsätze aus bestimmten Verträgen im Rahmen von „Bill-and-Hold“-Vereinbarungen vorzeitig erfasst hat, was möglicherweise gegen Bilanzierungsregeln verstößt.

Auch personelle Veränderungen trugen zur Verunsicherung bei. Im August 2025 trat Finanzvorstand Bernd Metzner überraschend mit Wirkung zum 31. August zurück. Sein Nachfolger wurde am 1. September Wolf Lehmann. Dieser Wechsel erfolgte inmitten von Aktionärsdruck und anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten, einschließlich des gescheiterten Verkaufs des Unternehmens und der sinkenden Aktienperformance.

Die Kombination aus schwacher Nachfrage, Bilanzierungsbedenken, Analystenabstufungen und Führungskräftewechseln hat die Stimmung gegenüber der Gerresheimer-Aktie deutlich eingetrübt. Die Märkte beobachten nun genau, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Geschäftstätigkeit zu stabilisieren und das Vertrauen in seine finanzielle Gesundheit wiederherzustellen, um eine nachhaltige Erholung des Aktienkurses zu ermöglichen.