HENSOLDT AG Aktie erreicht neues Allzeithoch inmitten steigender Verteidigungsausgaben

Die Aktien der HENSOLDT AG (ETR:HAG) haben ein neues Allzeithoch von 110,50 € erreicht, was einem Anstieg von über 215 % in diesem Jahr entspricht. Diese bemerkenswerte Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen des Marktes in das Unternehmen wider, gestützt durch erhebliche Investitionen und eine günstige Entwicklung im Verteidigungssektor.

Der Aktienkurs von HENSOLDT hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Rallye erlebt und die psychologische Marke von 110 € überschritten. Ob dieses Niveau als Widerstand fungieren wird, bleibt abzuwarten, da die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens stark bleiben.

HENSOLDT plant, zwischen 2025 und 2027 rund 1 Milliarde Euro zu investieren, um dem deutlichen Anstieg der Aufträge der Bundesregierung gerecht zu werden. Diese Investition wird die Produktionskapazitäten für Radarsysteme für Kampfflugzeuge und Luftverteidigungssysteme erheblich erweitern. Es wird erwartet, dass dieser strategische Schritt den Umsatz von HENSOLDT bis 2030 auf rund 6 Milliarden Euro nahezu verdreifachen wird, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von über 10 %.

Im Mai erhöhte HENSOLDT seine Umsatzprognose für 2030 um 1 Milliarde Euro auf 6 Milliarden Euro, was die gestiegenen europäischen Verteidigungsausgaben aufgrund der anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten widerspiegelt. Das Unternehmen bestätigte sein Umsatzziel für 2025 von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro. Darüber hinaus meldete HENSOLDT einen Anstieg des Auftragseingangs im ersten Quartal um 5 % auf 701 Millionen Euro, hauptsächlich getrieben durch Radaraufträge für den Eurofighter-Jet, wodurch sich der Auftragsbestand um 18 % auf 6,93 Milliarden Euro erhöhte.

Im Juli 2025 meldete HENSOLDT einen Anstieg des Halbjahresumsatzes um 11 % auf 944 Millionen Euro, getrieben durch höhere europäische Militärausgaben inmitten anhaltender Konflikte. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch die starke Leistung des Optronik-Segments gestützt, trotz eines langsamen Starts im Sensorbereich. Das Unternehmen meldete im ersten Halbjahr einen Auftragseingang von 1,4 Milliarden Euro und bestätigte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro.

Die Marke von 110 € könnte eine psychologische Widerstandsmarke für die Aktien von HENSOLDT darstellen. Runde Zahlen werden oft als bedeutende Schwellenwerte wahrgenommen, was zu erhöhtem Verkaufsdruck führen kann, wenn sich die Aktie dieser Marke nähert oder sie überschreitet. Die robuste finanzielle Leistung, die strategischen Investitionen und die günstigen Marktbedingungen des Unternehmens deuten jedoch darauf hin, dass HENSOLDT gut positioniert ist, um seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.