Renk-Aktie erreicht erneut 85 € – Reaktion auf Jahreshochs im Fokus

Die Aktien der Renk Group AG (R3NK.DE) haben die Marke von 85 € zurückerobert und rücken damit die jüngsten Höchststände wieder in den Fokus. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob ein nachhaltiger Ausbruch nach oben bevorstehen könnte.

Nachdem die Aktie bereits im Juni an der Marke von 85 € auf Widerstand gestoßen war, reagierte sie Ende September erneut auf dieses Niveau. Nun, mit einem beeindruckenden Kursanstieg von rund 377 % seit Jahresbeginn, beobachten die Märkte aufmerksam, ob Renk diesen Widerstand überwinden und neue Höchststände erreichen kann. Die jüngste Performance wird durch eine Reihe positiver Unternehmensnachrichten gestützt.

Ein wesentlicher Faktor für die verbesserte Marktstimmung ist die Aufnahme von Renk in den MDAX am 6. März, die am 24. März wirksam wurde. Dieser Schritt unterstreicht die beeindruckende Entwicklung des Unternehmens seit seinem Börsengang im Februar 2024, bei dem der Aktienkurs von anfänglich 15,00 € auf 37,38 € gestiegen war – ein Plus von 149 %. Die MDAX-Listung dürfte die Visibilität von Renk erhöhen und das Unternehmen für ein breiteres Publikum attraktiver machen.

Die starken Finanzergebnisse des Jahres 2024, die am 26. März 2025 veröffentlicht wurden, trugen ebenfalls zur positiven Entwicklung bei. Renk meldete einen Umsatzanstieg von 23,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,14 Milliarden € sowie einen Anstieg des bereinigten EBIT um 26 % auf 189 Millionen €.

Das Unternehmen schlug zudem eine Dividende von 0,42 € pro Aktie vor, was einer Steigerung von 40 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Jahr 2025 prognostiziert Renk einen Umsatz von über 1,3 Milliarden €, gestützt durch einen soliden Auftragsbestand von 5 Milliarden €.

Darüber hinaus kündigte CEO Alexander Sagel am 30. Juni 2025 Pläne für eine Investition von 500 Millionen € an, um die Produktionskapazitäten für gepanzerte Fahrzeuge auszubauen. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die erwartete Nachfrage der deutschen Regierung zu decken, die bis 2035 bis zu 1.000 neue Radpanzerfahrzeuge benötigt. Diese Investition unterstreicht das Engagement von Renk, seine Position im Verteidigungssektor zu stärken.

Im Juli stabilisierte sich zudem die Aktionärsstruktur von Renk durch eine Einigung zwischen dem deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS und der Private-Equity-Firma Triton. KNDS erhöhte seine Beteiligung an Renk von 6,7 % auf 15,84 %, indem es 9,17 Millionen Aktien von Triton erwarb.

Diese Einigung folgte einem Rechtsstreit, den KNDS im Mai 2025 eingeleitet hatte, um eine Call-Option zur Erhöhung seiner Beteiligung angesichts des deutlichen Anstiegs des Renk-Aktienkurses durchzusetzen. Die gütliche Einigung dürfte ein stabileres Aktionärsumfeld fördern.

Analysten haben positiv auf die Performance und die strategischen Initiativen von Renk reagiert. Im August stufte Citi die Renk-Aktie von „Sell“ auf „Neutral“ hoch und setzte ein Kursziel von 61 €. Diese Revision spiegelt die Erwartung steigender deutscher Verteidigungsausgaben wider, die voraussichtlich 3,5 % des BIP erreichen werden, was das Wachstum von Renk begünstigen könnte.

Die Kombination aus MDAX-Aufnahme, starken Finanzergebnissen, strategischen Investitionen, der Beilegung von Aktionärsstreitigkeiten und dem positiven Analysten-Ausblick hat das Vertrauen der Märkte in Renk gestärkt.

Ob die Aktie nun tatsächlich über die bisherigen Höchststände hinaus ausbrechen kann, bleibt abzuwarten, aber die Rahmenbedingungen scheinen günstig. Die heutige Kursbewegung könnte ein Indikator dafür sein, dass die Märkte die jüngsten Nachrichten positiv bewerten und dies könnte die zukünftige Stimmung beeinflussen.