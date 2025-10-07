VAT Group Aktie erhält neuen Rückenwind von Citi – Kursziel bei 425 CHF

Die Aktie der VAT Group AG (VACN.SW), einem führenden Schweizer Hersteller von Hochleistungs-Vakuumventilen, erfährt eine Neubewertung durch die Aufnahme in die Beobachtungsliste von Citi. Dieser Schritt signalisiert potenzielles Wachstum und hat einen positiven Einfluss auf die Marktbewegung

Die Aktie der VAT Group liegt seit Jahresbeginn (YTD) 7,79% im Plus. Der Fokus richtet sich nun auf die zukünftige Kursentwicklung nach der optimistischen Einschätzung durch Citi.

Analyst Daniel Schafei von Citi hat die Beobachtung der VAT Group mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 425 CHF aufgenommen. Schafei sieht die Endmärkte des Unternehmens als Wachstumstreiber aus der aktuellen Talsohle.

Diese Einschätzung steht im Kontrast zu einer früheren „Hold“-Empfehlung von UBS, die ein Kursziel von 357,85 $ festlegte. Die UBS-Einschätzung vom 26. September wurde durch Umsatzeinbußen im dritten Quartal aufgrund technischer Probleme bei der Implementierung eines neuen ERP-Systems beeinflusst, was zu Umsatzeinbußen von schätzungsweise 20 bis 25 Millionen CHF führte. Diese Umsatzeinbußen werden voraussichtlich im vierten Quartal kompensiert.

Zusätzlich zu den ERP-bedingten Verzögerungen hat die aktuelle Schwäche der Speicherpreise, die VATs erhebliches Engagement im Speichersektor über Großkunden wie LRCX und AMAT betrifft, das Aufwärtspotenzial der Aktie begrenzt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Marktposition von VAT stark.

Ein Lichtblick ist der Anstieg des Auftragseingangs im vierten Quartal um 44 % gegenüber dem Vorquartal, was eine Erholung vom vorherigen Auftragstief im zweiten Quartal signalisiert. Trotz dieser positiven Entwicklung haben Analysten aufgrund der hohen Bewertung der VAT Group AG-Aktien, die im Vergleich zu ihren größten Kunden mit einem Aufschlag gehandelt werden, eine „Hold“-Empfehlung beibehalten.

Im August gab die VAT Group AG eine Managementänderung in ihrer Semiconductor Solutions Group bekannt. Solche Veränderungen können die Marktstimmung beeinflussen, indem sie potenzielle Veränderungen in der strategischen Ausrichtung oder dem operativen Fokus signalisieren.

Im Jahr 2024 meldete die VAT Group AG einen Nettoumsatz von 942 Millionen CHF, was einer Steigerung von 6,43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn des Unternehmens belief sich auf 211,8 Millionen CHF, was einer Steigerung von 11,29 % entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,07 Milliarden CHF und einem KGV von 42,12 behauptet die VAT Group AG eine starke Position in der Vakuumtechnologiebranche.

Die Marktbewegung wird nun genau beobachtet werden, da die optimistische Einschätzung von Citi auf Faktoren wie Umsatzverzögerungen, hohe Bewertungsbedenken und Managementänderungen trifft.

Das Zusammenspiel dieser Faktoren wird entscheidend sein, um die zukünftige Performance der Aktie zu bestimmen. Das neue Kursziel von Citi könnte einen positiven Trend auslösen, aber die Nachhaltigkeit dieses Trends hängt von der Bewältigung der genannten Herausforderungen ab. Die kombinierten Einflüsse der positiven Citi-Bewertung und der bestehenden Herausforderungen könnten zu erhöhter Volatilität führen.