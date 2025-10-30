Adidas-Aktien nahe Tiefstständen: Jüngste Erholung verpufft

Der Aktienkurs von Adidas (ADS.DE) hat sich wieder in Richtung seines jüngsten Tiefs bewegt, nachdem eine kurze Erholungsphase nicht nachhaltig war. Trotz positiver Nachrichten über die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal und einer angepassten Jahresprognose bleibt die Aktie unter Druck.

Die Adidas-Aktie ist in den letzten fünf Tagen um 12,51 % gefallen, nachdem der Gesamtumsatz im dritten Quartal mit 6,63 Milliarden Euro leicht hinter den Erwartungen der Analysten von 6,71 Milliarden Euro zurückgeblieben war.

Dieser Rückgang folgt auf einen bereits deutlichen Kursverlust von 7,5 % im Juli, der durch enttäuschende Umsatzzahlen im zweiten Quartal und Warnungen vor steigenden Kosten aufgrund von US-Zöllen ausgelöst wurde. Die Aktie notiert nun wieder in der Nähe der Tiefststände des Jahres.

Adidas hatte für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 12 % (währungsbereinigt) für die Marke Adidas gemeldet, das auf ein zweistelliges Wachstum in allen Märkten, Geschäftsbereichen, Kategorien und Vertriebskanälen zurückzuführen ist. Der Gesamtumsatz erreichte 6,63 Milliarden Euro, gegenüber 6,44 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Bemerkenswert ist, dass dieses Wachstum ohne Beiträge aus Yeezy-Produkten erzielt wurde, die im dritten Quartal 2024 noch rund 200 Millionen Euro generiert hatten. Der Verkauf der verbleibenden Yeezy-Bestände wurde Ende letzten Jahres abgeschlossen.

Auch die Profitabilität verbesserte sich, wobei die Bruttomarge trotz ungünstiger Währungseffekte und höherer Zölle um 0,5 Prozentpunkte auf 51,8 % stieg. Das operative Ergebnis stieg von 598 Millionen Euro im Vorjahr auf 736 Millionen Euro, die operative Marge verbesserte sich von 9,3 % auf 11,1 %. Das Konzernergebnis belief sich auf 485 Millionen Euro.

Aufgrund der starken Leistung im dritten Quartal hat Adidas seine Gesamtjahresprognose für 2025 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 9 %, gegenüber der vorherigen Prognose eines Wachstums im hohen einstelligen Prozentbereich.

Das operative Ergebnis wird voraussichtlich rund 2,0 Milliarden Euro erreichen, deutlich mehr als die bisherige Prognose von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro. Diese verbesserte Prognose spiegelt die anhaltende Markendynamik, eine besser als erwartete Geschäftsentwicklung und erfolgreiche Bemühungen zur Eindämmung zusätzlicher Kosten aufgrund erhöhter US-Zölle wider.

Mehrere Faktoren haben zu der gemischten Meinung beigetragen. Die Ankündigung, dass US-Zölle im zweiten Halbjahr 2025 zusätzliche Kosten in Höhe von rund 200 Millionen Euro verursachen würden, hat Bedenken hinsichtlich der Rentabilität geweckt. Obwohl das Unternehmen ein starkes Wachstum meldete, könnte das leichte Verfehlen der Umsatzprognosen im dritten Quartal die Begeisterung des Marktes gedämpft haben. Das allgemeine Marktumfeld, einschließlich Handelsunsicherheiten und Währungsschwankungen, beeinflusst weiterhin die Aktienperformance.

Trotz der positiven Ergebnisse und der erhöhten Prognose sehen sich die Adidas-Aktien weiterhin mit Gegenwind konfrontiert. Die Auswirkungen der US-Zöllen und die etwas verfehlten Umsatzerwartungen belasten weiterhin die Stimmung. Die Märkte beobachten genau, ob Adidas diese Herausforderungen meistern und die positive Dynamik der Marke aufrechterhalten kann. Die jüngste Kursentwicklung deutet darauf hin, dass die Märkte nach wie vor vorsichtig sind, obwohl das Unternehmen Fortschritte bei der Steigerung von Umsatz und Rentabilität erzielt hat.