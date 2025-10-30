Airbus-Aktie erreicht neues Hoch nach starkem Quartalsergebnis

Die Aktien von Airbus (AIR.DE) setzen ihren Aufwärtstrend fort. Im heutigen Handel verzeichnete die Airbus-Aktie einen deutlichen Anstieg. Die Aktie notiert derzeit auf dem höchsten Stand seit Jahresbeginn, was die positive Stimmung der Märkte widerspiegelt. Die Rallye seit Jahresbeginn beläuft sich nun auf beachtliche 38 %. Diese positive Entwicklung ist in erster Linie auf die starken Ergebnisse des dritten Quartals zurückzuführen.

Im dritten Quartal 2025 steigerte Airbus seinen Umsatz um rund 14 % auf 17,83 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) stieg um 38 % auf 1,94 Milliarden Euro. Der Nettogewinn erreichte 1,12 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist vor allem auf die gestiegene Nachfrage nach kommerziellen Flugzeugen sowie auf die starke Performance der Divisionen Defence and Space und Helicopters zurückzuführen.

Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 und plant weiterhin, rund 820 Verkehrsflugzeuge auszuliefern. Das bereinigte EBIT wird auf etwa 7 Milliarden Euro und der Free Cashflow vor Kundenfinanzierung auf rund 4,5 Milliarden Euro geschätzt.

Ein wesentlicher Faktor für die positive Entwicklung ist die robuste Nachfrage nach Flugzeugen der A320-Familie. Airbus treibt die Produktionsrate in Richtung von etwa 75 Flugzeugen pro Monat im Jahr 2027 voran. Auch die Produktionszahlen für die Airbus A350 sollen im Jahr 2028 auf 12 Flugzeuge pro Monat steigen, während sich die Produktion des Airbus A330neo bei vier Jets pro Monat stabilisieren soll. Die starke Nachfrage nach diesen Modellen trägt maßgeblich zum Umsatzwachstum und zur Profitabilität des Unternehmens bei.

Allerdings hat Airbus seine Produktionsziele für das A220-Programm angepasst. Das Unternehmen plant nun, im Jahr 2026 eine Produktionsrate von 12 Flugzeugen pro Monat zu erreichen, anstatt der zuvor erwarteten 14. Diese Anpassung wird auf anhaltende Herausforderungen in der Lieferkette und auf Fluggesellschaften zurückgeführt, die auf verbesserte Triebwerke warten.

Trotz dieser Anpassung betonte CEO Guillaume Faury, dass das Unternehmen weiterhin beabsichtigt, die höhere Rate in der Zukunft zu erreichen, obwohl kein konkreter Zeitrahmen genannt wurde. Die Verschiebung könnte sich kurzfristig auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, die Nachfrage zu decken und Kosteneffizienzen zu erzielen.

Die Märkte reagieren positiv auf die starke finanzielle Leistung von Airbus im dritten Quartal 2025. Die Aufrechterhaltung der Jahresprognose für 2025 trägt ebenfalls zur positiven Stimmung bei. Die Anpassung des A220-Produktionsziels könnte jedoch kurzfristig Herausforderungen mit sich bringen.

Die jüngsten Nachrichten über eine Großbestellung von 40 Airbus A220 Flugzeugen durch die polnische Fluggesellschaft LOT untermauern das langfristige Potenzial des Programms. Auch die positive Entwicklung von Safran, einem wichtigen Zulieferer von Airbus, mit erhöhten Prognosen nach einem starken Quartal für Triebwerksdienstleistungen, deutet auf eine solide Marktdynamik im Luftfahrtsektor hin.

Die Analysten beobachten die Entwicklung des A220-Programms genau, da es einen wichtigen Teil der Wachstumsstrategie von Airbus darstellt. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Herausforderungen in der Lieferkette zu bewältigen und die Produktionsrate in Zukunft wieder zu erhöhen, wird entscheidend sein, um das volle Potenzial des A220 auszuschöpfen.

Insgesamt deuten die soliden Ergebnisse des dritten Quartals und die strategischen Anpassungen darauf hin, dass Airbus gut positioniert ist, um von der anhaltenden Erholung des Luftfahrtmarktes zu profitieren. Die starke Performance der Aktie spiegelt das Vertrauen der Märkte in die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Ziele zu erreichen und langfristiges Wachstum zu generieren, obwohl die A220-Anpassung kurzfristig für Unsicherheit sorgt.