BASF-Aktie nach Hochstufung durch Citi im Fokus

Die Aktien von BASF (BAS.DE) verzeichnen positive Impulse, nachdem Citi Analyst Sebastian Satz die Coverage mit einem „Buy“-Rating und einem Kursziel von 52 EUR wieder aufgenommen hat. Die jüngsten strategischen Entscheidungen des Chemiekonzerns scheinen zunehmend das Vertrauen der Analysten zu stärken.

Die Entscheidung von Citi folgt auf eine Reihe bedeutender strategischer Schritte von BASF, die darauf abzielen, das Portfolio zu optimieren und sich auf Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Zuge dessen wurde kürzlich der Verkauf des brasilianischen B2C-Geschäfts mit dekorativen Farben an Sherwin-Williams für 1,15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Dieser Schritt, der Produktionsstätten in Demarchi und Jaboatão sowie die Marken Suvinil und Glasu! umfasste, generierte 2024 einen Umsatz von rund 525 Millionen US-Dollar. Die Transaktion unterstreicht das Bestreben von BASF, sich von Geschäften zu trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehören.

Ein noch bedeutenderer Schritt war die Vereinbarung zum Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Coatings-Geschäft an die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle und die Qatar Investment Authority. Diese Transaktion bewertet die Einheit mit 7,7 Milliarden Euro, wobei BASF eine Beteiligung von 40 % behält und einen Vorsteuer-Cashflow von rund 5,8 Milliarden Euro erhält. Die Entscheidung, sich von der Mehrheit am Coatings-Geschäft zu trennen, wird als Teil einer umfassenderen Strategie gesehen, sich auf Geschäftsfelder zu konzentrieren, die eng in die großen Chemieanlagen von BASF integriert sind.

Diese strategischen Verkäufe scheinen die Erwartungen übertroffen zu haben, was sich positiv auf die Analystenbewertung auswirkt. Bereits im Februar 2025 hatte Citi die Coverage von BASF mit einem „Neutral“-Rating und einem Kursziel von 51,00 EUR wieder aufgenommen, nachdem der Verkauf des brasilianischen Farben-Geschäfts angekündigt worden war.

Zu diesem Zeitpunkt hob Citi die starke Dynamik von BASF hervor, die sich in einer Rendite von 17,86 % seit Jahresbeginn widerspiegelte. Die nun erfolgte Aufwertung deutet darauf hin, dass Citi die strategische Neuausrichtung von BASF positiv bewertet und von einer weiteren Wertsteigerung ausgeht.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass BASF auch Herausforderungen zu bewältigen hat. Im September 2024 kündigte das Unternehmen eine Reduzierung der Dividenden für 2025 und die folgenden drei Jahre an, um angesichts der schwachen Nachfrage in Europa und der geplanten Restrukturierung Liquidität zu sichern. Die vorgeschlagene jährliche Dividende wurde von 3,40 EUR auf mindestens 2,25 EUR pro Aktie gesenkt. Gleichzeitig plant das Unternehmen Aktienrückkäufe im Wert von rund 4 Milliarden Euro bis 2027.

Darüber hinaus prüft BASF die Möglichkeit, die Agrarchemiesparte entweder in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland zu notieren. Die Agrarchemiesparte erzielte 2023 einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro. Eine solche Ausgliederung könnte weiteres Kapital freisetzen und es BASF ermöglichen, sich stärker auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass BASF aktiv an der Optimierung seines Portfolios arbeitet und sich auf Kerngeschäfte konzentriert. Die Verkäufe des brasilianischen Farben-Geschäfts und der Mehrheitsbeteiligung am Coatings-Geschäft haben erhebliche Mittel freigesetzt, die für Investitionen in strategische Wachstumsbereiche verwendet werden können.

Die Entscheidung von Citi, die Coverage mit einem „Buy“-Rating wieder aufzunehmen, deutet darauf hin, dass die Märkte die strategische Neuausrichtung von BASF zunehmend positiv bewerten. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob BASF die Erwartungen erfüllen und weiteres Wachstum generieren kann. Die jetzige Kursbewegung ist ein Zeichen dafür, wie die Märkte die strategische Neuausrichtung des Konzerns wahrnehmen, und könnte langfristig positive Auswirkungen haben.