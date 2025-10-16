Fresenius Medical Aktien unter Druck nach Herabstufung durch BofA

Die Aktien von Fresenius Medical Care (FME.DE) sehen sich nach einer pessimistischen Einschätzung durch die Bank of America (BofA) mit Gegenwind konfrontiert. Die Aktie, die bereits unter einer Reihe von Herausforderungen leidet, könnte weiterhin unter Druck stehen.

Die BofA hat Fresenius Medical Care von „Neutral“ auf „Underperform“ herabgestuft und das Kursziel von 50 € auf 38 € gesenkt. Diese Entscheidung beruht auf der eingeschränkten Sichtbarkeit einer Erholung des Patientenvolumens und den Margenrisiken, die in den Jahren 2025-2026 aufgrund des Auslaufens von Subventionen im Rahmen des Affordable Care Act (ACA) und einer Verlagerung hin zu wertorientierten Versorgungsmodellen entstehen könnten.

Die Analysten der BofA sind der Ansicht, dass die potenziellen Katalysatoren, die demnächst anstehen, bereits ausreichend berücksichtigt werden und kurzfristig keinen wesentlichen Aufwärtstrend auslösen dürften.

Zuvor hatte bereits UBS die Aktie von Fresenius Medical Care im September 2025 von „Neutral“ auf „Sell“ herabgestuft und das Kursziel von 43,50 € auf 38 € gesenkt. UBS begründete diese Entscheidung mit strukturellen Bedenken hinsichtlich des US-amerikanischen Dialysemarktes. Dazu gehört die Auswirkung neuer Therapien für chronische Nierenerkrankungen, die das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und somit die Anzahl der Dialysepatienten reduzieren.

UBS prognostizierte, dass das US-amerikanische Volumenwachstum seinen Höhepunkt bei 1,5 % erreichen wird, bevor es nach 2030 ins Negative dreht. Dies steht im Gegensatz zu den Konsensmodellen, die von einem stetigen Wachstum ausgehen. Auch die Finanzprognosen wurden aufgrund schwächerer Volumina, Gegenwind durch Währungseffekte und steigender Kosten im Zusammenhang mit neuen Technologien gekürzt.

Ein weiterer Faktor, der die Aktie belastet, ist die Reduzierung der Beteiligung von Fresenius SE, der Muttergesellschaft von Fresenius Medical Care. Im März 2025 reduzierte Fresenius SE ihren Anteil an Fresenius Medical Care von 32,2 % auf 25 % plus eine Aktie. Dies geschah durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren und die Platzierung von in Fresenius Medical Care-Aktien wandelbaren Anleihen, wodurch Bruttoerlöse von rund 1,1 Milliarden Euro erzielt wurden. Diese Erlöse sollten im Einklang mit den Kapitalallokationsprioritäten von Fresenius SE verwendet werden. Nach dieser Ankündigung fielen die Aktien von Fresenius Medical Care um 7,8 %.

Die Ergebnisse des zweiten Quartals 2025 verfehlten die Erwartungen der Analysten, was hauptsächlich auf eine schwere Grippesaison in den USA zurückzuführen war. Die erhöhte Patientensterblichkeit und die ausgefallenen Behandlungen führten zu einem stagnierenden Wachstum des US-amerikanischen Same-Market-Behandlungsvolumens im zweiten Quartal. Infolgedessen revidierte das Unternehmen seine Gesamtjahresprognose 2025 für das US-amerikanische Same-Market-Behandlungswachstum von mehr als 0,5 % auf „flach oder leicht positiv“.

Das bereinigte operative Ergebnis stieg zwar im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 476 Millionen Euro, blieb aber hinter der Prognose von 492 Millionen Euro zurück. Trotz der Bestätigung der Gesamtjahresprognose und der Einleitung eines Aktienrückkaufprogramms im Wert von 1 Milliarde Euro fielen die Aktien des Unternehmens nach der Ankündigung um 4 %.

Das Transformationsprogramm FME25 wurde für die Unterstützung der Margenverbesserungen hervorgehoben, wobei nachhaltige Beiträge in den nächsten 12 bis 24 Monaten erwartet werden. Es wurde erwartet, dass das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum beibehalten wird, das durch die anhaltende Volumenerholung bei Dialysebehandlungen und die Konzentration auf Wachstumsbereiche wie wertorientierte Versorgung und Heimdialyse getrieben wird.

Die jüngsten Entwicklungen haben insgesamt die Stimmung der Märkte beeinflusst, wobei Analystenabstufungen und operative Herausforderungen zu einer vorsichtigeren Einschätzung der Aktienperformance von Fresenius Medical Care beitragen. Die BofA-Herabstufung unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen, vor denen das Unternehmen steht, und deutet darauf hin, dass die Aktie kurzfristig weiterhin unterdurchschnittlich abschneiden könnte.

Die Kombination aus regulatorischen Unsicherheiten, Wettbewerbsdruck und operativen Schwierigkeiten wiegt schwer auf der Aktie. Es bleibt abzuwarten, ob Fresenius Medical Care die Herausforderungen meistern und das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen kann.