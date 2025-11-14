Bayer-Aktie erreicht Wochenhoch nach starkem Quartalsergebnis

Die Aktie von Bayer (BAYN.DE) erlebte diese Woche einen deutlichen Aufschwung und erreichte ein neues Hoch von 29,96 €, was einem Anstieg von 10 % in dieser Woche und einem beachtlichen Plus von 50,39 % seit Jahresbeginn entspricht. Dieser Aufwärtstrend ist vor allem auf ein überraschend starkes operatives Ergebnis im dritten Quartal zurückzuführen, das die Märkte positiv überraschte.

Der positive Trend basiert auf den jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens. Im dritten Quartal 2025 verzeichnete Bayer einen Konzernumsatz von 9,660 Milliarden Euro, was einem währungs- und portfoliobereinigten Anstieg von 0,9 % entspricht. Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 20,8 % auf 1,511 Milliarden Euro, wobei dieser Anstieg primär auf die starke Performance der Division Crop Science zurückzuführen ist.

Das Kernergebnis je Aktie verdoppelte sich mehr als und erreichte 0,57 Euro, was einer Steigerung von 137,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz dieser positiven Entwicklungen musste Bayer einen Nettoverlust von 963 Millionen Euro hinnehmen, der hauptsächlich auf Sonderbelastungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen ist.

Die Division Crop Science trug maßgeblich zum Erfolg bei, mit einem Umsatzanstieg von 1,3 % auf 3,858 Milliarden Euro. Dieser Anstieg wurde vor allem durch ein Wachstum von 22,4 % bei Corn Seed & Traits erzielt, das auf größere Anbauflächen in Nordamerika und einen soliden Saisonstart in Lateinamerika zurückzuführen ist. Auch der Umsatz mit Herbiziden stieg um 2,8 %, wobei insbesondere nicht-Glyphosat-basierte Produkte höhere Absatzmengen verzeichneten.

Die Divisionen Pharmaceuticals und Consumer Health zeigten ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse. Während die Pharma-Sparte ihren Umsatz auf Vorjahresniveau halten konnte, trugen Produkte wie Nubeqa und Kerendia mit Umsatzsteigerungen von 83,2 % bzw. 96,4 % wesentlich dazu bei. Allerdings sah sich die Division mit Umsatzverlusten beim Augenmedikament Eylea konfrontiert. Die Consumer Health Division verzeichnete ein moderates Umsatzwachstum von 2 % bei stabilen Erträgen.

Ein wesentlicher Belastungsfaktor für Bayer bleiben die Rechtsstreitigkeiten in den USA im Zusammenhang mit dem Glyphosat-basierten Herbizid Roundup. Im Juli erhöhte das Unternehmen seine Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten um 1,2 Milliarden Euro, wodurch sich die Gesamtsumme auf etwa 11,37 Milliarden US-Dollar belief. Bisher hat Bayer 131.000 von 192.000 Klagen beigelegt oder abgewiesen, sodass etwa 61.000 Klagen noch ausstehen.

Trotz dieser Herausforderungen erwartet Bayer ab 2026 eine Rückkehr zu Ertragswachstum. Das Unternehmen strebt für seine Division Crop Science bis 2029 eine bereinigte operative Marge im mittleren Zwanzigerbereich an. CEO Bill Anderson hat Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet, darunter die Reduzierung von Führungspositionen und die Straffung von Entscheidungsprozessen, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu verbessern.

Analysten reagierten positiv auf den jüngsten Ergebnisbericht. Christian Faitz von Kepler Cheuvreux bezeichnete die Ergebnisse als „klare Übertreffung“ seiner eigenen und der durchschnittlichen Analystenschätzungen und hob den starken bereinigten operativen Gewinn hervor. Richard Vosser von JPMorgan wies darauf hin, dass auch Übergangseffekte zu der unerwartet starken Performance beigetragen haben, warnte jedoch vor Umsatzverlusten bei Eylea und bekräftigte die Ziele für 2025, was nur geringfügige Änderungen der Konsensprognosen für das Gesamtjahr erwarten lässt.

Die langfristige Entwicklung von Bayer bleibt jedoch komplex. Vor der Übernahme des US-amerikanischen Agrarchemieunternehmens Monsanto im Jahr 2018 notierte die Aktie bei etwa 100 Euro. Diese Akquisition brachte jahrelange Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Glyphosat und PCB mit sich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der jüngste Anstieg des Aktienkurses von Bayer auf einer starken Performance im dritten Quartal, insbesondere in der Division Crop Science, sowie auf strategischen Initiativen zur Bewältigung laufender Rechtsstreitigkeiten und Restrukturierungsherausforderungen beruht. Obwohl das Unternehmen vor erheblichen Hürden steht, haben der positive Ergebnisbericht und die Aussicht auf zukünftiges Wachstum das Vertrauen der Märkte gestärkt. Diese Kursbewegung könnte durch die Hoffnung auf eine erfolgreiche Restrukturierung und die Bewältigung der Rechtsstreitigkeiten beeinflusst worden sein, was sich positiv auf die zukünftige Stimmung auswirken könnte.