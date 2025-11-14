Siemens Energy Aktie springt um 10% aufgrund verbesserter Aussichten

Die Aktie von Siemens Energy verzeichnete einen deutlichen Anstieg von fast 10%, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 und einen optimistischen Ausblick für die Zukunft bekannt gegeben hatte. Dieser positive Impuls wird auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückgeführt.

Die Aktie ETR:ENR erlebte einen deutlichen Aufwärtstrend und notierte zeitweise bei einem Kursplus von 10%. Dieser Anstieg spiegelt das gestiegene Vertrauen der Märkte in die finanzielle Gesundheit und die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider. Die positive Kursentwicklung folgt auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, die die Erwartungen übertrafen.

Einer der Hauptgründe für die positive Marktreaktion ist die Rückkehr zu Dividendenzahlungen. Zum ersten Mal seit vier Jahren schlägt Siemens Energy eine Dividende von 0,70 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor. Diese Entscheidung unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine finanzielle Stabilität und sein Engagement gegenüber den Aktionären. Der Dividendenvorschlag ist der höchste seit der Ausgliederung von Siemens Energy aus der Siemens AG im Jahr 2020.

Das Geschäftsjahr 2025 war für Siemens Energy insgesamt sehr erfolgreich. Der Nettogewinn stieg von 1,335 Milliarden € im Vorjahr auf 1,685 Milliarden €. Der Umsatz kletterte vergleichsweise um 15,2% auf 39,1 Milliarden €, wobei alle Segmente zu diesem Wachstum beitrugen. Besonders hervorzuheben ist der Geschäftsbereich Grid Technologies, der seinen höchsten Quartalsumsatz bis dato verzeichnete. Der Gewinn vor Sondereffekten belief sich auf 2,355 Milliarden €, eine deutliche Verbesserung gegenüber 345 Millionen € im Geschäftsjahr 2024.

Siemens Energy hat seine mittelfristigen Ziele angehoben und prognostiziert nun ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens 10% von 2025 bis 2028. Das Unternehmen strebt bis 2028 eine Gewinnmarge vor Sondereffekten zwischen 14% und 16% an. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber den bisherigen Erwartungen von einem hohen einstelligen Umsatzwachstum und einer Marge von 10%-12% dar. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzwachstum im Bereich von 11% bis 13% und eine Gewinnmarge vor Sondereffekten zwischen 9% und 11%.

Diese positiven Entwicklungen führten auch zu positiven Analystenbewertungen. Jefferies stufte die Aktie von Siemens Energy auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel deutlich von 55 € auf 134 €, wobei die starke Position des Unternehmens im Energiesektor und die anhaltenden Nachfragetreiber hervorgehoben wurden. Diese Hochstufung trug maßgeblich zum Anstieg des Aktienkurses bei.

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung verzeichnete die Windkraftsparte von Siemens Energy, Siemens Gamesa, für 2025 einen Verlust von 1,711 Milliarden €. Dies ist das sechste Verlustjahr in Folge. Das Unternehmen erwartet, im Jahr 2026 die Gewinnschwelle zu erreichen und im Jahr 2027 wieder profitabel zu sein. CEO Christian Bruch räumte die begrenzten Synergien zwischen den Onshore- und Offshore-Windkraftaktivitäten ein und betonte die Herausforderungen, vor denen das Onshore-Segment steht, einschließlich des potenziell zunehmenden Wettbewerbs durch chinesische Hersteller.

Die starken Finanzergebnisse, die Rückkehr zu Dividendenzahlungen und die optimistischen Prognosen von Siemens Energy haben die Stimmung der Märkte positiv beeinflusst und zu einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses geführt. Die Herausforderungen im Windkraftbereich bleiben jedoch bestehen. Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, diese zu bewältigen und zukünftige Rentabilität zu erzielen. Die aktuelle Kursbewegung spiegelt die Erwartung wider, dass Siemens Energy in der Lage sein wird, seine strategischen Ziele zu erreichen und nachhaltiges Wachstum zu generieren.