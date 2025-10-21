Continental AG Aktie überrascht mit starken Q3-Ergebnissen

Die Aktien von Continental AG (ETR: CON) haben in den letzten 30 Handelstagen um beachtliche 9.96 % zugelegt. Diese Aufwärtsbewegung spiegelt ein wachsendes Vertrauen wider, das durch eine Reihe positiver Unternehmensnachrichten gestützt wird.

Der jüngste Kursanstieg von Continental wurde durch vorläufige Finanzergebnisse für das dritte Quartal weiter beflügelt, die die Erwartungen übertrafen. Am 16. Oktober 2025 meldete Continental einen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro, der leicht über dem Konsens von 4,9 Milliarden Euro lag. Darüber hinaus prognostizierte das Unternehmen eine bereinigte EBIT-Marge von rund 11,4 %, die ebenfalls über den Analystenerwartungen von 9,5 % lag. Diese erfreuliche Entwicklung wurde vor allem durch einen starken Start in die Winterreifengeschäftssaison und reduzierte Fixkosten begünstigt.

Ein weiterer Faktor, der zur positiven Stimmung beitrug, war eine Einigung im Diesel-Emissionsskandal. Am 7. Oktober 2025 erzielte Continental eine Einigung mit ehemaligen Führungskräften, an der sich Versicherungsunternehmen mit Zahlungen zwischen 40 und 50 Millionen Euro beteiligen werden. Obwohl diese Summe nur einen Bruchteil der Gesamtforderung von 300 Millionen Euro abdeckt, wird die Einigung als wichtiger Schritt zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Skandal angesehen.

Trotz des Erfolgs gab es auch Herausforderungen. Continental geht davon aus, dass US-Zölle in der zweiten Jahreshälfte 2025 einen Einfluss im „hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich“ haben werden. Diese Prognose berücksichtigt eine rückwirkende Zollsenkung auf 15 % ab August. Trotz dieser erwarteten finanziellen Belastung zeigte sich das Unternehmen optimistisch hinsichtlich der kommenden Winterbestellungen.

Ein strategischer Schritt, der die Aufmerksamkeit der Märkte verstärkt auf sich zog, ist die geplante Ausgliederung des Automotive-Konzernbereichs. Der Vorstand von Continental hatte im August 2024 beschlossen, eine Ausgliederung zu prüfen, die in einem vollständigen Börsengang an der Frankfurter Börse münden soll. Ziel ist es, das Wert- und Wachstumspotenzial der beiden separaten Einheiten voll auszuschöpfen.

Die UBS hatte im August 2024 das Rating für Continental AG von „Neutral“ auf „Kaufen“ angehoben, was zu einem Kursanstieg von 4,4 % führte. Die Analysten der UBS hoben die geplante Ausgliederung der Automotive-Sparte als strategischen Schritt hervor, der den Aktionärswert erheblich steigern könnte. Sie prognostizierten, dass das verbleibende Unternehmen zwischen 2025 und 2027 rund 6 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausschütten könnte.

Die Aktie von Continental befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend, angetrieben durch starke Geschäftsergebnisse und strategische Neuausrichtungen wie die geplante Ausgliederung der Automotive-Sparte. Während die Einigung im Dieselskandal und positive Analystenkommentare die Stimmung heben, bleiben Risiken wie US-Zölle und die Komplexität der Unternehmensumstrukturierung bestehen.