Lufthansa Aktie weiter unter Druck nach negativer Einschätzung durch Morgan Stanley

Die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ETR: LHA) steht weiterhin unter Druck, nachdem Morgan Stanley eine „Underweight“-Bewertung mit einem Kursziel von 5,40 Euro ausgesprochen hat. Diese Einschätzung folgt auf ein enttäuschendes Jahr 2024 und deutet auf anhaltende Herausforderungen für die Fluggesellschaft hin.

Die Aktien der Lufthansa reagierten verhalten auf die Nachricht, da der Markt bereits eine gewisse Skepsis hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten des Unternehmens eingepreist hatte. Die „Underweight“-Bewertung von Morgan Stanley unterstreicht die Bedenken hinsichtlich der Rentabilität der Lufthansa, die durch steigende Kosten, eine verhaltene Nachfrage auf wichtigen europäischen Strecken und eine verzögerte Erholung des Geschäftsreiseverkehrs belastet wird.

Morgan Stanley wies in seiner Analyse insbesondere auf den Kostendruck hin, der durch hohe Treibstoffpreise, laufende Tarifverhandlungen und die Notwendigkeit zur Flottenmodernisierung entsteht. Diese Faktoren dürften die Profitabilität der Lufthansa in den kommenden Quartalen erheblich beeinträchtigen. Trotz dieser Herausforderungen unternimmt das Unternehmen strategische Schritte, um seine Position langfristig zu stärken.

Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung ist die geplante Reduzierung von rund 4.000 Verwaltungsstellen bis zum Jahr 2030. Dieser Schritt soll durch den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Prozessoptimierung Einsparungen von rund 300 Millionen Euro jährlich ermöglichen. Obwohl diese Maßnahme kurzfristig mit Restrukturierungskosten verbunden ist, wird sie langfristig zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung beitragen.

Darüber hinaus hat die Lufthansa Anfang 2025 eine 41-prozentige Beteiligung an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways für 325 Millionen Euro erworben. Diese Investition ist Teil der Strategie, die Präsenz im südeuropäischen Markt auszubauen. Die Europäische Kommission genehmigte die Übernahme unter Auflagen, die darauf abzielen, den Wettbewerb auf bestimmten Strecken aufrechtzuerhalten. Die Integration von ITA Airways in die Lufthansa Group wird voraussichtlich zusätzliche Synergieeffekte und Wachstumschancen generieren.

ITA Airways hat im Juli 2025 einen Geschäftsplan für den Zeitraum 2026-2030 vorgestellt, der den Ausbau des Langstreckennetzes, die Modernisierung der Flotte und die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Lufthansa vorsieht. Der Plan beinhaltet die Einführung neuer interkontinentaler Routen und die jährliche Einführung eines neuen Langstreckenflugzeugs ab 2026. ITA strebt den Beitritt zur Star Alliance im Jahr 2026 an und plant Joint Ventures auf transatlantischen und japanischen Strecken, um die Partnerschaft mit Lufthansa weiter zu festigen.

Die aktuelle Marktbewegung könnte durch die Kombination aus negativer Analysteneinschätzung und den bestehenden wirtschaftlichen Herausforderungen beeinflusst worden sein, was sich in einem vorsichtigen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung widerspiegelt.

Die jüngste „Underweight“-Bewertung von Morgan Stanley und das Kursziel von 5,40 Euro deuten darauf hin, dass der Markt weiterhin mit erheblichen Risiken für die Lufthansa rechnet. Die Kombination aus kurzfristigen Belastungen und langfristigen strategischen Initiativen führt zu einer komplexen Situation für das Unternehmen. Ob die Lufthansa in der Lage sein wird, die Herausforderungen zu meistern und ihre langfristigen Ziele zu erreichen, bleibt abzuwarten.