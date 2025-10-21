Friedrich Vorwerk Aktie Steigt nach Erhöhter Jahresprognose

Die Aktien von Friedrich Vorwerk (VH2.DE) verzeichneten einen deutlichen Anstieg, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2025 angehoben hatte. Die positive Reaktion des Marktes spiegelt das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die operative Leistung des Unternehmens wider. Heute kletterten die Aktien von Friedrich Vorwerk um bis zu 15,6 Prozent.

Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war die Bekanntgabe der revidierten Jahresprognose. Friedrich Vorwerk erwartet nun einen Umsatz zwischen 650 Millionen und 680 Millionen Euro für das Jahr 2025. Zuvor lag die Prognose bei 610 Millionen bis 650 Millionen Euro. Auch die Erwartungen an die operative Rentabilität wurden angehoben. Das Unternehmen rechnet nun mit einer EBITDA-Marge zwischen 20,0 und 22,0 Prozent, verglichen mit der vorherigen Prognose von 17,5 bis 18,5 Prozent. Diese Anpassungen basieren auf dem starken Wachstum im dritten Quartal 2025.

Im dritten Quartal steigerte Friedrich Vorwerk den Umsatz um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 202 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich mit 51,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die entsprechende Marge verbesserte sich um acht Prozentpunkte auf 25,4 Prozent. Nach neun Monaten belief sich der Umsatz des MBB-Investments auf 505 Millionen Euro.

Bereits im ersten Halbjahr 2025 hatte Friedrich Vorwerk ein Umsatzwachstum von 56 Prozent auf 303 Millionen Euro erzielt. Das EBITDA verdoppelte sich auf 54,5 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 18,0 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung führte bereits im ersten Halbjahr zu einer Anhebung der Jahresprognose.

Zusätzlich zu den starken Finanzergebnissen konnte Friedrich Vorwerk einen bedeutenden Auftrag zur Realisierung der Energietransportleitung ETL 182 im Rahmen eines Konsortiums gewinnen. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dieser Auftrag stärkt die Position des Unternehmens im Bereich der Energieinfrastruktur weiter.

Analysten haben positiv auf die Performance und den Ausblick von Friedrich Vorwerk reagiert. Berenberg erhöhte im Januar 2025 das Kursziel für die Aktie von 34,00 Euro auf 39,00 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Jefferies hob im Mai 2025 das Kursziel sogar von 30 Euro auf 60 Euro an, behielt aber ein „Hold“-Rating bei.

Die Kombination aus starken Finanzergebnissen, der Anhebung der Prognose und dem Gewinn bedeutender Aufträge hat das Vertrauen der Märkte gestärkt.