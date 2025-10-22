Netflix-Aktie: Q3-Ergebnisse enttäuschen – Sondersteuer belastet Gewinn

Die Netflix-Aktie (NFLX) erlebte nach der Veröffentlichung des Ergebnisses für das dritte Quartal einen Rückschlag. Trotz eines Umsatzes von 11,5 Milliarden US-Dollar, der den Erwartungen entsprach, verfehlte Netflix mit einem Gewinn pro Aktie von 5,87 US-Dollar die Prognosen der Wall Street von 6,97 US-Dollar.

Im nachbörslichen Handel sank der Aktienkurs um fast 8 % auf 1.144 US-Dollar. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch eine unerwartete Steuerbelastung in Brasilien in Höhe von 619 Millionen US-Dollar verursacht. Diese Sonderbelastung führte zu einem verfehlten Umsatzziel, dem ersten seit zwei Jahren. Ein Umstand, der bei einem Abonnementmodell dieser Größenordnung selten vorkommt.

Evercore ISI hält jedoch an seiner „Outperform“-Bewertung für Netflix fest und bestätigt ein Kursziel von 1.375 US-Dollar. Das Unternehmen betrachtet das Verfehlen der Umsatzprognose als „sehr moderat“ und führt das geringere operative Ergebnis auf das brasilianische Steuerproblem zurück. Evercore argumentiert, dass der Kursrückgang eine Kaufgelegenheit darstellt.

Die Ergebnisse des dritten Quartals zeigten einen Nettogewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge betrug 28 %, was ohne die Steuerforderung die Prognosen übertroffen hätte. Für das vierte Quartal prognostiziert Netflix einen Umsatz von 11,96 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 5,45 US-Dollar. Damit liegt das Unternehmen leicht über den Erwartungen der Analysten.

Die Märkte reagierten empfindlich auf die Nachricht der Steuerbelastung, da sie die Rentabilität des Unternehmens in Frage stellte. Die kurzfristigen Aussichten werden jedoch weiterhin positiv bewertet. Das Unternehmen hat in den letzten Quartalen eine starke Performance gezeigt und erwartet weiterhin ein Wachstum seiner Abonnentenzahlen.

Ein Hauptgrund für die anhaltende Zuversicht in Netflix ist das erfolgreiche Vorgehen gegen das Account-Sharing und die Einführung neuer Werbeangebote. Diese Initiativen haben dazu beigetragen, das Umsatzwachstum anzukurbeln und neue Abonnenten zu gewinnen. Netflix hat sich als führender Anbieter von Streaming-Diensten etabliert und verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit Inhalten, die weiterhin Zuschauer anzieht.

Analysten beobachten aufmerksam, wie sich die jüngsten Preiserhöhungen auf die Abonnentenzahlen auswirken werden. Es wird erwartet, dass Netflix weiterhin in neue Inhalte investieren wird, um seine Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen steht jedoch auch vor Herausforderungen, wie dem zunehmenden Wettbewerb durch andere Streaming-Dienste und den steigenden Kosten für die Produktion von Inhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die durch eine unerwartete Steuerbelastung beeinträchtigten Ergebnisse von Netflix im dritten Quartal zu einem Umsatzrückgang und einem anschließenden Kursrutsch führten. Analysten wie Evercore ISI betrachten dies jedoch als ein vorübergehendes Problem.