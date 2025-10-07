HelloFresh-Aktie bricht ein: 7-Euro-Marke kurzfristig unterschritten

Die Aktien von HelloFresh SE (ETR: HFG) stehen weiter unter Druck. Am heutigen Handelstag rutschte der Kurs zeitweise unter die wichtige 7-Euro-Marke, konnte sich jedoch leicht erholen und liegt aktuell bei 7,02 €. Seit Januar hat die Aktie rund 42 % an Wert verloren – ein deutliches Zeichen für die anhaltenden Herausforderungen des Kochboxen- und Fertiggerichteanbieters.

Der Kursverlauf von HelloFresh war im Jahr 2024 und bis in das Jahr 2025 hinein von starker Volatilität geprägt – beeinflusst durch strategische Neuausrichtungen, mehrfach nach unten korrigierte Prognosen und ein verändertes Konsumverhalten. Der kurzfristige Fall unter die psychologisch wichtige 7-Euro-Marke unterstreicht die Unsicherheit am Markt und die Zweifel der Anleger an der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in einem zunehmend gesättigten Marktumfeld.

Im August senkte HelloFresh seine Prognose für den bereinigten Kerngewinn (AEBITDA) für das Gesamtjahr auf 415 bis 465 Millionen Euro, nachdem zuvor ein Wert zwischen 450 und 500 Millionen Euro erwartet worden war. Als Gründe für diese Korrektur wurden ein stärkerer Euro und ein Umsatzrückgang im Segment der Fertiggerichte (RTE) genannt. Diese Ankündigung führte zu einem sofortigen Kurssturz von 15 %.

Diese Volatilität verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen HelloFresh steht, um sich an die sich ändernden Marktdynamiken und Verbraucherpräferenzen anzupassen. Die strategischen Neuausrichtungen und die finanzielle Performance des Unternehmens haben die Stimmung an den Märkten maßgeblich beeinflusst und zu dem jüngsten Rückgang seines Aktienkurses beigetragen.

Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob HelloFresh in der Lage sein wird, das Vertrauen der Märkte zurückzugewinnen. Die Strategie, sich stärker auf Fertiggerichte zu konzentrieren und gleichzeitig Kosten zu senken, könnte sich als erfolgreich erweisen, aber der Wettbewerb in diesem Segment ist hart. Die jüngsten Gewinnwarnungen und Prognosekorrekturen haben Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufkommen lassen, seine Ziele zu erreichen.

Die Entwicklung des Aktienkurses wird daher weiterhin genau beobachtet werden, da sie ein wichtiger Indikator für die zukünftige Performance von HelloFresh ist. Der heutige Kursrutsch und das Unterschreiten der 7-Euro-Marke deuten darauf hin, dass die Märkte weiterhin skeptisch sind, was die kurzfristigen Aussichten des Unternehmens betrifft und die Anpassungsfähigkeit des Geschäftsmodells an sich verändernde Marktbedingungen in Frage stellen.