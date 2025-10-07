Schaeffler-Aktie (SHA0. DE) erreicht neues Hoch: Steigt im Jahresverlauf um 45%

Die Aktien der Schaeffler AG haben ein neues Hoch von 6,16 € erreicht, was einen beeindruckenden Anstieg von 45.05% seit Jahresbeginn (YTD) darstellt. Diese deutliche Wertsteigerung spiegelt eine Reihe strategischer Entscheidungen und Marktentwicklungen wider, die die Marktstimmung positiv beeinflusst haben.

Ein strategischer Schritt, der die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich gezogen hat, ist die Prüfung des Einstiegs in den Verteidigungssektor. CEO Klaus Rosenfeld deutete an, dass Schaeffler erwägt, seine Kernkompetenzen aus der Automobilzulieferindustrie zu nutzen, um Lieferant für verschiedene Waffensysteme in den Bereichen Land, Luft und See zu werden. Diese potenzielle Diversifizierung wird als strategischer Schritt zur Erschließung neuer Einnahmequellen und zur Verringerung der Abhängigkeit vom Automobilsektor gesehen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen stand Schaeffler im Jahr 2025 vor finanziellen Herausforderungen. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Kerngewinns im zweiten Quartal um fast 30%, der hauptsächlich auf einen Rückgang im Bereich Lager und Industrielösungen, insbesondere in Europa und China, zurückzuführen ist. Das Geschäft mit Industrielösungen verzeichnete einen Ergebnisrückgang von 67,7%, was zu einem Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten des Unternehmens um 29,4% auf insgesamt 204 Millionen Euro führte.

Trotz eines Umsatzanstiegs des Konzerns um 4,2% auf 4,2 Milliarden Euro sanken die Margen im Bereich Lager und Industrielösungen aufgrund geringerer Mengen und Verkaufspreise von 7,4% auf 2,5%. Europas, Schaefflers größter Markt, sah sich mit einer schwächeren Industrienachfrage und einem verstärkten Wettbewerb in China konfrontiert, insbesondere im Bereich der Windkraftanlagenlager.

Darüber hinaus prognostizierte Schaeffler im März keine Erholung des Automobilmarktes im Jahr 2025 und verwies auf Herausforderungen wie hohe Produktionskosten, die Verlagerung hin zu Elektrofahrzeugen, sinkende Nachfrage und zunehmenden Wettbewerb aus China. Das Unternehmen erwartet eine negative operative Marge von -14% bis -17% für seine E-Mobility-Einheit, was die Schwierigkeiten auf dem europäischen EV-Markt verdeutlicht. Schaeffler befindet sich inmitten einer umfassenden Restrukturierung, einschließlich Stellenabbau und Werksschließungen in Europa, um diese Herausforderungen zu bewältigen.

Die Kursentwicklung der Schaeffler-Aktie spiegelt somit ein komplexes Zusammenspiel aus strategischen Initiativen und Marktherausforderungen wider. Die Fusion mit Vitesco Technologies und die Prüfung des Einstiegs in den Verteidigungssektor haben das Vertrauen der Märkte gestärkt, während finanzielle Gegenwinde und Marktunsicherheiten anhaltende Herausforderungen darstellen. Die Märkte beobachten die strategische Umsetzung des Unternehmens und die Marktbedingungen genau, um die zukünftige Performance zu beurteilen.