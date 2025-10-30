Lufthansa-Aktie steigt: Solide Gewinne stützen Kurs nach schwierigen Zeiten

Die Lufthansa-Aktie (LHA.DE) erlebte heute einen Aufschwung, nachdem das Unternehmen Quartalsgewinne leicht über den Erwartungen meldete und einen starken Ausblick für das vierte Quartal sowie eine verbesserte Nachfrage prognostizierte. Die Aktie stieg über 5 %, was auf eine gewisse Erleichterung hindeutet, nachdem der Kurs unter die 7-Euro-Marke gefallen war und dort Unterstützung gefunden hatte. Trotz des positiven Signals bleiben Herausforderungen bestehen, insbesondere im Hinblick auf Buchungen auf der Nordatlantikroute, die das weitere Wachstumspotenzial einschränken.

Der Anstieg der Lufthansa-Aktie spiegelt eine positive Reaktion auf die jüngsten Finanzergebnisse wider, nachdem ein schwieriger Zeitraum hinter dem Unternehmen liegt. Der Markt beobachtet genau, wie sich die strategischen Initiativen des Unternehmens auswirken werden, insbesondere im Hinblick auf die Kostensenkung und die Zentralisierung der Abläufe innerhalb der komplexen Multi-Hub-Struktur. Die Ankündigung eines ambitionierten Sanierungsplans, der darauf abzielt, die Effizienz zu steigern und die Rentabilität zu verbessern, hat das Interesse des Marktes geweckt, obwohl die Umsetzung mit Unsicherheiten behaftet ist.

Im dritten Quartal meldete die Lufthansa einen operativen Gewinn von 1,33 Milliarden Euro (1,55 Milliarden US-Dollar), der leicht über den von Analysten prognostizierten 1,32 Milliarden Euro lag. Obwohl dies einen leichten Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahresquartal (1,34 Milliarden Euro) darstellt, bestätigte das Unternehmen seine Prognose für 2025, wonach der operative Gewinn deutlich über den 1,6 Milliarden Euro des Vorjahres liegen soll. Der Markt reagierte positiv auf diese Nachricht, da sie die Zuversicht des Managements in die zukünftige finanzielle Leistung widerspiegelt.

Die Lufthansa hat zudem einen umfassenden Sanierungsplan angekündigt, der erhebliche Stellenstreichungen vorsieht, insbesondere im Verwaltungsbereich. Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und die Kostenstruktur zu verbessern. Das Unternehmen plant, seinen Verwaltungsbereich um etwa 20 % zu reduzieren, was die Entschlossenheit unterstreicht, die betriebliche Effizienz zu steigern. Diese Maßnahme ist ein direkter Versuch, auf Bedenken hinsichtlich des Kostenmanagements zu reagieren.

Ein anhaltendes Problem sind die schwierigen Verhandlungen mit den Gewerkschaften. Die drohenden Streiks stellen ein erhebliches Risiko für den Betrieb und die finanzielle Leistung der Lufthansa dar. Unstimmigkeiten mit den Arbeitnehmervertretern könnten zu erheblichen Störungen führen und die Bemühungen des Unternehmens zur Gewinnsteigerung untergraben. Die Märkte beobachten die Entwicklung der Tarifverhandlungen sehr genau, da ein erfolgreicher Abschluss für die Stabilität und das Wachstum des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist.

Trotz der positiven Gewinnmeldung äußerten einige Analysten Skepsis hinsichtlich der mittelfristigen Ziele der Lufthansa. Es bestehen Bedenken hinsichtlich der Durchführbarkeit der ehrgeizigen Pläne und der potenziellen Risiken, die mit der Umsetzung verbunden sind. Diese Bedenken haben in der Vergangenheit zu Kursrückgängen geführt, wie beispielsweise am 30. September 2025 nach dem Kapitalmarkttag des Unternehmens, als die Aktie um über 4 % fiel.

Die Übernahme einer 41-prozentigen Beteiligung an ITA Airways im Januar 2025 für 325 Millionen Euro wird als strategischer Schritt zur Stärkung der Marktposition in Italien angesehen. Das Management erwartet, dass diese Akquisition die Gewinne der Lufthansa in den kommenden Jahren um Hunderte von Millionen Euro steigern wird. Der Markt wird genau beobachten, wie sich diese Investition auf die Gesamtleistung des Unternehmens auswirken wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lufthansa-Aktie nach einer Phase der Unsicherheit eine gewisse Erholung erlebt hat, gestützt durch solide Quartalsgewinne und die Bestätigung der Jahresprognose. Herausforderungen wie Tarifverhandlungen und die Umsetzung des Sanierungsplans bleiben jedoch bestehen. Der Markt wird weiterhin die Fähigkeit des Unternehmens bewerten, diese Herausforderungen zu meistern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die heutige Kursbewegung könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich die Stimmung verbessert, aber die kommenden Quartale werden entscheidend sein, um das Vertrauen des Martkes langfristig zu festigen.