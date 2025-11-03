Mercedes-Benz Group Aktie nähert sich Golden Cross

Die Aktie der Mercedes-Benz Group (MBG.DE) verzeichnete heute einen Anstieg von 3,42 %, während sie sich einem sogenannten „Golden Cross“ nähert. Dieses charttechnische Muster, bei dem der 50-Tage gleitende Durchschnitt (SMA) den 200-Tage SMA von unten nach oben durchbricht, wird von vielen Marktteilnehmern als bullishes Signal interpretiert und könnte eine anhaltende Aufwärtsbewegung signalisieren. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits um 8 % zugelegt.

Der heutige Kursanstieg setzt eine positive Tendenz fort, die durch verschiedene Faktoren gestützt wird. Die Annäherung an das Golden Cross könnte das Interesse von technischen Analysten und algorithmischen Tradern wecken, was zusätzlichen Kaufdruck erzeugen könnte. Die Performance der Aktie spiegelt das Vertrauen wider, das in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens gesetzt wird.

Ein wesentlicher Faktor für die positive Entwicklung war die starke operative Marge im Automobilbereich für das dritte Quartal 2025. Mercedes-Benz konnte hier eine Umsatzrendite von 4,8 % erzielen, was die Erwartungen der Analysten von 3,9 % übertraf. Dieser Erfolg ist vor allem auf den gestiegenen Absatz von Premiummodellen wie Maybach und AMG zurückzuführen.

Darüber hinaus generierte das Unternehmen einen Free Cashflow von 1,4 Milliarden Euro, was zur Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms führte. Trotz eines Rückgangs des operativen Gewinns um 70 % aufgrund von Restrukturierungskosten, die darauf abzielen, bis 2027 weltweit 5 Milliarden Euro einzusparen, trug die positive Margenentwicklung zu einem Anstieg des Aktienkurses um 6 % im deutschen Leitindex bei.

Gleichzeitig muss sich Mercedes-Benz an ein herausforderndes Marktumfeld anpassen. CEO Ola Källenius betonte die Notwendigkeit von Flexibilität angesichts des intensiven Wettbewerbs in Schlüsselmärkten wie China und den USA. In China verzeichnete Mercedes-Benz im dritten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang von 27 % im Vergleich zum Vorjahr, der auf einen Preiskampf und eine wirtschaftliche Verlangsamung zurückzuführen ist.

Auch in den USA sanken die Umsätze um 17 %, was auf Konsumzurückhaltung und Handelszölle zurückzuführen ist. Die Fähigkeit, sich diesen Herausforderungen zu stellen, ist entscheidend für die langfristige Performance des Unternehmens.

Ein weiteres Risiko stellt die angespannte Situation in der Halbleiterversorgung dar. Die geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit dem niederländischen Chip-Hersteller Nexperia haben zu potenziellen Störungen geführt. Die Beschlagnahmung von Nexperia durch die niederländische Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit veranlasste China, Exportbeschränkungen zu verhängen.

Mercedes-Benz hat zwar kurzfristige Lieferungen von Halbleitern gesichert und arbeitet mit Partnern zusammen, um mögliche Auswirkungen auf die Produktion zu minimieren. Die Situation bleibt jedoch komplex und volatil, und langfristige Prognosen sind unsicher.

Analysten zeigen sich derzeit zurückhaltend. Die durchschnittliche Bewertung der Aktie durch sechs Research-Firmen liegt bei „Hold“. Die Royal Bank of Canada stufte die Aktie im September 2025 von „Moderate Buy“ auf „Hold“ herab. Trotz dieser vorsichtigen Einschätzungen hat die Aktie eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen.

Die Kombination aus soliden operativen Margen, Anpassungsfähigkeit an schwierige Marktbedingungen und proaktivem Management von Lieferkettenrisiken tragen zur aktuellen positiven Entwicklung der Mercedes-Benz Group Aktie bei. Die Annäherung an das Golden Cross könnte das Momentum weiter verstärken und das Interesse der Märkte an der Aktie weiter erhöhen.

Die Fähigkeit des Unternehmens, die Herausforderungen in den globalen Märkten zu meistern und die Halbleiterversorgung zu sichern, wird entscheidend sein, um das Vertrauen der Märkte langfristig zu erhalten und weiteres Wachstum zu generieren.