Verbio Aktie Erreicht Neues Hoch: Starkes Jahr Setzt Sich Fort

Die Aktien von Verbio SE (VBK.DE) haben ein neues Hoch von 17,58 € erreicht, was die positive Entwicklung des Unternehmens in diesem Jahr unterstreicht. Diese bemerkenswerte Leistung spiegelt das wachsende Vertrauen der Märkte in die strategischen Initiativen und die Fähigkeit des Unternehmens wider, sich von früheren finanziellen Herausforderungen zu erholen.

Der Aktienkurs von Verbio hat seit Jahresbeginn um beachtliche 44,72 % zugelegt. Dieser Anstieg deutet auf eine deutliche Trendwende hin, nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit mit Herausforderungen konfrontiert war. Das Erreichen eines neuen Höchststandes signalisiert, dass die Märkte die langfristigen Wachstumsperspektiven von Verbio positiv bewerten.

Ein wesentlicher Faktor für diese positive Entwicklung ist die erwartete Erholung des EBITDA für das Geschäftsjahr 2025/26. Nach einem vorläufigen EBITDA von 14,2 Millionen Euro für 2024/25, einem deutlichen Rückgang gegenüber den 121,6 Millionen Euro des Vorjahres, erwartet Verbio eine deutliche Verbesserung.

Diese Erwartung basiert auf der Annahme, dass sich der europäische Markt für Biokraftstoffe erholen und die expandierenden Aktivitäten in Nordamerika zu höheren Erträgen führen werden. Trotz der Herausforderungen konnte Verbio Rekordproduktionsmengen erzielen, darunter 1,2 Millionen Tonnen Biodiesel und Bioethanol sowie 1.190 GWh Biomethan.

Die Entscheidung des Vorstands, für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende vorzuschlagen, könnte kurzfristig als negativer Faktor angesehen werden. Diese Entscheidung wurde durch politische Maßnahmen beeinflusst, die die Übertragung von Treibhausgasquoten für 2025 und 2026 aussetzen. Dadurch sind rund 100 Millionen Euro in Lagerbeständen gebunden.

Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024/25 zeigen ein gemischtes Bild. Während das EBITDA mit 8,2 Millionen Euro leicht über dem Vorjahresquartal lag, sanken die Konzernumsätze in den ersten neun Monaten um 13 % auf 1.146,5 Millionen Euro, was hauptsächlich auf ein schwaches erstes Quartal zurückzuführen ist.

Der Biodiesel-Sektor blieb ein wichtiger Umsatzträger, obwohl die Produktion in Kanada reduziert wurde. Der Bioethanol/Biomethan-Sektor erzielte hingegen Rekordproduktions- und -absatzmengen, obwohl die Umsätze zurückgingen.

Die strategische Expansion in den USA, insbesondere die Übernahme einer Ethanol-Anlage in South Bend, Indiana, im Mai 2023, ist ein weiterer positiver Faktor. Verbio plant, diese Anlage durch Investitionen in Höhe von rund 230 Millionen US-Dollar zu erweitern, um sowohl erneuerbares Erdgas (RNG) als auch Bioethanol zu produzieren.

Diese Expansion steht im Einklang mit dem US Inflation Reduction Act, der Steuergutschriften für klimafreundliche Produkte bietet. Die Expansion in den USA positioniert Verbio, um von einem vorteilhaften regulatorischen Umfeld zu profitieren und seine Einnahmequellen zu diversifizieren, was die langfristigen Wachstumsaussichten verbessert.

Die Nettofinanzschulden von Verbio beliefen sich im März 2025 auf 164 Millionen Euro, bei einer Eigenkapitalquote von 58,2 %. Obwohl das Unternehmen eine erhebliche Schuldenlast hat, deutet die hohe Eigenkapitalquote auf eine solide finanzielle Basis hin. Dennoch ist eine sorgfältige Überwachung des Schuldenstands erforderlich, um sicherzustellen, dass er zukünftige Wachstumsinitiativen nicht behindert.

Analysten beobachten aufmerksam, wie Verbio die Herausforderungen im Zusammenhang mit der europäischen Biokraftstoffpolitik meistert und gleichzeitig von seinen Investitionen in Nordamerika profitiert. Die Fähigkeit des Unternehmens, die erwartete EBITDA-Erholung zu realisieren und die Produktionskapazitäten in den USA erfolgreich zu erweitern, wird entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein.