Northern Data AG Aktie setzt Talfahrt fort: Jahresverlust erreicht 70%

Die Aktien der Northern Data AG (NB2.DE) erlebten einen weiteren Kursrutsch und erreichten ein neues Tief von 13,01 €. Dieser Abwärtstrend setzt sich mit hoher Geschwindigkeit fort, was Anlass zur Sorge gibt. Der Kursverlust von 30,47% innerhalb des letzten Monats und ein dramatischer Rückgang von 70,46% seit Jahresbeginn zeichnen ein düsteres Bild für die Aktie.

Im August 2025 bestätigte Rumble Inc., eine Videoplattform, ihr Interesse an der Übernahme der Northern Data AG durch ein reines Aktientauschangebot. Die vorgeschlagenen Bedingungen würden den Aktionären von Northern Data einen Anteil von etwa 33,3% an dem kombinierten Unternehmen einräumen. Tether, der etwa 54% der Aktien von Northern Data hält, unterstützte die Transaktion.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass Northern Data vor Abschluss ihre Peak Mining Einheit veräußert. Solche Übernahmen können zwar positiv bewertet werden, doch die damit verbundenen Unsicherheiten und Bedingungen haben möglicherweise zu einer gewissen Zurückhaltung an den Märkten geführt.

Northern Data meldete ein Rekordumsatz im Cloud-Bereich von 121 Millionen Euro, was einer Steigerung von 722% gegenüber dem Jahr 2023 entspricht. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 159% auf 200,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich von negativen 5,5 Millionen Euro im Jahr 2023 auf prognostizierte 60 bis 80 Millionen Euro im Jahr 2024. Trotz dieser positiven Indikatoren haben Herausforderungen wie Verzögerungen beim GPU-Einsatz und eine konzentrierte Kundenbasis Bedenken hinsichtlich der operativen Effizienz und der Umsatzdiversifizierung des Unternehmens aufgeworfen.

Die Kombination aus Übernahmeangeboten, Herausforderungen bei der finanziellen Performance, strategischen Verlagerungen und Maßnahmen des Managements hat eine komplexe Situation für Northern Data AG geschaffen. Während bestimmte Entwicklungen Wachstumspotenzial bieten, haben die damit verbundenen Unsicherheiten und operativen Hürden wahrscheinlich zu dem erheblichen Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens beigetragen.

Die Märkte beobachten nun gespannt, wie sich das Unternehmen in diesem schwierigen Umfeld positioniert und welche Strategien es verfolgt, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Die weitere Entwicklung des Aktienkurses wird maßgeblich von der Fähigkeit des Unternehmens abhängen, die genannten Herausforderungen zu bewältigen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt die Vorsicht wieder, mit der die Märkte die zukünftige Performance des Unternehmens einschätzen.