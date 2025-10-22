flatexDEGIRO Aktie: Jefferies erhöht Kursziel nach starkem Q3

Die Aktien von flatexDEGIRO (FTK.DE) erlebten eine positive Reaktion, nachdem Jefferies das Kursziel für das Unternehmen von 28 Euro auf 32 Euro anhob. Diese Anpassung spiegelt die robuste Performance des Online-Brokers im dritten Quartal 2025 wider, die durch anhaltend hohe Retail-Aktivität und beträchtliche Bareinlagen gekennzeichnet war.

Die flatexDEGIRO Aktie zeigte sich widerstandsfähig gegenüber den allgemeinen Markttrends, nachdem Jefferies das Kursziel erhöhte. Trotz dieser positiven Entwicklung behielt Jefferies jedoch ein „Hold“-Rating bei, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als fair bewertet gilt.

Die vorläufigen Q3-Zahlen von flatexDEGIRO bestätigten ein deutliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 18 % auf rund 132 Millionen Euro, verglichen mit 112 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Noch beeindruckender war der Anstieg des Nettogewinns um 57 % auf etwa 39 Millionen Euro, gegenüber 25 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Diese Ergebnisse veranlassten das Unternehmen, seine Gesamtjahresprognose für 2025 nach oben zu korrigieren. Der Umsatz wird nun zwischen 530 Millionen Euro und 550 Millionen Euro erwartet, was einem Wachstum von 10 % bis 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn soll zwischen 150 Millionen Euro und 160 Millionen Euro liegen, was einem Anstieg von 34 % bis 43 % entspricht.

flatexDEGIRO hat seine Produktpalette aktiv erweitert, um die Kundenbindung zu erhöhen und die Umsatzströme zu diversifizieren. Ein wichtiger Schritt war die Einführung des Kryptowährungshandels in Deutschland im zweiten Quartal 2025, der in der ersten Jahreshälfte ein Handelsvolumen von rund 175 Millionen Euro generierte.

Die internationale Einführung dieses Angebots steht noch aus und hängt von der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungsbehörden ab. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Einführung von Wertpapierleihe in wichtigen Märkten wie den Niederlanden und Spanien im frühen vierten Quartal 2025.

Die Kombination aus starker finanzieller Performance und strategischer Expansion hat zu positiven Anpassungen der Analystenbewertungen geführt. Nach dem jüngsten Earnings Report haben die Analysten ihr durchschnittliches Kursziel für flatexDEGIRO um 12 % auf 19,50 Euro angehoben, was einen wachsenden Optimismus hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Trotz dieser positiven Entwicklungen zeigte die Performance der Aktie gemischte Reaktionen, wobei einige Schwankungen möglicherweise auf breitere Marktbedingungen oder die Vorsicht der Märkte zurückzuführen sind.

Das Jahr 2025 erweist sich als ein Jahr des Wandels und des Wachstums für flatexDEGIRO. Die strategischen Initiativen des Unternehmens wie die Einführung von Kryptowährungshandel und Wertpapierleihe, zielen darauf ab, die Wettbewerbsposition zu stärken und eine breitere Kundenbasis anzuziehen. Die Märkte werden die Entwicklung dieser Initiativen genau beobachten, um deren langfristige Auswirkungen auf die Rentabilität und das Wachstum von flatexDEGIRO zu beurteilen.

Die erhöhte Guidance und das angepasste Kursziel durch Jefferies deuten auf ein gestiegenes Vertrauen in die Fähigkeit von flatexDEGIRO hin, seine positive Dynamik beizubehalten. Die aktuellen Zahlen und die Analystenmeinung deuten darauf hin, dass die Flatexdegiro Aktie weiterhin im Fokus der Märkte stehen wird.