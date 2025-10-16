Renk Group Aktie nach Rallye unter Verkaufsdruck durch Citi-Herabstufung

Die Aktie der Renk Group AG (R3NK.DE), einem bedeutenden deutschen Hersteller von Rüstungsgütern, steht unter Druck, nachdem Citi die Aktie von „Neutral“ auf „Verkaufen“ herabgestuft hat. Die Entscheidung beruht auf der Einschätzung, dass die Aktie nach einer beeindruckenden Rallye überbewertet ist.

Die Renk Aktie verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von 17,27 %. Trotz dieses Rückgangs hat die Aktie seit Jahresbeginn 2025 immer noch um 260 % zugelegt. Die Herabstufung durch Citi erfolgte, obwohl das Kursziel von zuvor 61 EUR auf nunmehr 64 EUR angehoben wurde. Citi argumentiert, dass die Konsensschätzungen für das Getriebegeschäft des Unternehmens für militärische Kettenfahrzeuge wahrscheinlich zu hoch angesetzt sind.

Diese Neubewertung durch Citi reiht sich in eine Reihe ähnlicher Einschätzungen anderer Finanzinstitute ein. Bereits am 6. Juni hatte BNP Paribas Exane die Renk Group von „Neutral“ auf „Underperform“ herabgestuft und das Kursziel von 46 EUR auf 72 EUR angehoben. Die Analysten hoben zwar den Auftragsbestand von 5,5 Milliarden EUR und die Projektpipeline von 12-13 Milliarden EUR zum Ende des ersten Quartals hervor, bemängelten aber, dass die Prognoseanhebung für Renk im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verteidigungssektor geringer ausfiel.

Sie wiesen zudem darauf hin, dass die Rallye der Aktie seit Jahresbeginn zu einem Enterprise Value/EBIT-Verhältnis von 29x/23x für 2026/2027 geführt habe, was sie als weniger attraktiv in Bezug auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis betrachteten.

Auch die Bank of America (BofA) hatte die Renk Group am 6. Oktober doppelt herabgestuft, von „Kaufen“ auf „Underperform“. BofA begründete ihre Entscheidung damit, dass die Bewertung der Aktie nach einer Kursexplosion, bei der die Aktie seit Jahresbeginn über 300 % gestiegen war, „voll“ sei. BofA setzte ein neues Kursziel von 73 EUR fest, gegenüber 58,5 EUR zuvor, lag damit aber unter dem damaligen Kurs von 78,60 EUR.

Obwohl BofA die starken Wachstumsaussichten von Renk bis 2030 anerkannte, mit einem geschätzten jährlichen Umsatzwachstum von über 17 % zwischen 2025 und 2030, glaubte sie, dass ein Großteil dieser positiven Stimmung bereits im Aktienkurs enthalten sei. Die Analysten äußerten Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit von Renk, ein Aufgeld von 33 % aufrechtzuerhalten, und verwiesen auf den begrenzten Spielraum für Umsätze von mehr als 3 Milliarden EUR bis 2030 oder Margen über 22 %.

Die jüngste Herabstufung durch Citi folgt auf eine frühere Aufwertung von „Verkaufen“ auf „Neutral“, nachdem der Aktienkurs in einem Monat rund um 20 % gefallen war. Diese Revision spiegelte eine veränderte Perspektive wider, die darauf hindeutete, dass die Aktie nicht mehr als überbewertet galt. Die Aufwertung basierte auf der Erwartung steigender deutscher Verteidigungsausgaben, die unabhängig vom Ausgang der Friedensverhandlungen in der Ukraine voraussichtlich 3,5 % des BIP erreichen werden.

Zusätzlich zu diesen Faktoren sieht sich Renk mit Deutschlands Rüstungsexportembargo nach Israel konfrontiert. CEO Alexander Sagel deutete an, dass das Unternehmen in Erwägung ziehen könnte, Teile seiner Produktionsaktivitäten ins Ausland zu verlagern, um weiterhin Panzergetriebe an Israel zu liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie der Renk Group aufgrund von Bedenken hinsichtlich ihrer hohen Bewertung nach einer erheblichen Rallye mehreren Herabstufungen durch große Finanzinstitute unterliegt. Während der hohe Auftragsbestand des Unternehmens und die erwarteten Steigerungen der Verteidigungsausgaben Wachstumschancen bieten, haben Analysten Vorsicht walten lassen und angedeutet, dass ein Großteil dieser positiven Aussichten bereits im Aktienkurs enthalten sein könnte. Die jüngste Herabstufung durch Citi unterstreicht die anhaltende Besorgnis über die Bewertung der Aktie und könnte sich negativ auf die kurzfristige Entwicklung auswirken.