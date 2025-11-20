Scout24-Aktie erholt sich von Tiefstständen nach Überschreiten des überverkauften Bereichs

Die Aktien von Scout24 SE (ETR: G24), dem Betreiber der digitalen Immobilienplattform ImmoScout24, zeigen eine leichte Erholung, nachdem sie zuvor in den überverkauften Bereich gefallen waren. Trotz eines Rückgangs von 25% in den letzten sechs Monaten, verzeichnete die Aktie heute einen Anstieg von 0,86 % und verschaffte den Bullen eine Atempause.

Der heutige Kursanstieg folgt auf eine Periode erheblicher Volatilität. Der Relative Strength Index (RSI) signalisierte mit einem Wert von 21,1 eine überverkaufte Situation, was traditionell auf eine mögliche Kurswende hindeutet. Die jüngste Performance steht im Kontrast zu den positiven Nachrichten der letzten Monate, die tendenziell das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens gestärkt haben.

Am 4. September gab die Deutsche Börse bekannt, dass Scout24 SE ab dem 22. September in den DAX aufgenommen wird. Diese Aufnahme in den Leitindex der 40 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands unterstreicht die gestiegene Marktkapitalisierung und die Bedeutung von Scout24 im deutschen Wirtschaftsraum. Die DAX-Aufnahme wird allgemein als positiv bewertet, da sie in der Regel institutionelle Investoren anzieht und die Sichtbarkeit des Unternehmens erhöht.

Neben der DAX-Aufnahme expandierte Scout24 durch die Akquisition der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia für rund 153 Millionen Euro. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Präsenz von Scout24 auf dem europäischen Markt zu stärken und ein Ökosystem mit 28 Millionen monatlichen Besuchern zu schaffen. Der Abschluss der Akquisition steht jedoch unter dem Vorbehalt des Abschlusses des Erwerbs von Adevintas Geschäft durch EQT, zu dem diese Plattformen gehören. Die Expansion nach Spanien wird als positiver Schritt zur Diversifizierung und zum Wachstum betrachtet.

Die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2025 zeigten ein starkes Wachstum. Scout24 meldete einen Umsatzanstieg von 15,0 % und ein Wachstum von 15,3 % in den ersten neun Monaten des Jahres. Das Unternehmen konkretisierte zudem seine Gesamtjahresprognose und tendierte zum oberen Ende der bisherigen Spanne, was das Vertrauen in die anhaltende Wachstumsdynamik unterstreicht.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der jüngste Abverkauf möglicherweise übertrieben war, was durch den RSI-Wert von 21,1 bestätigt wird. Eine solche überverkaufte Situation führt oft zu einer Gegenbewegung, die durch Käufer ausgelöst wird, die das niedrige Kursniveau als Einstiegschance betrachten.

Die Performance der Scout24-Aktie bleibt eng mit den allgemeinen Marktbedingungen und der Entwicklung des Immobiliensektors verbunden. Analysten beobachten weiterhin die Auswirkungen der Akquisitionen und die Integration neuer Technologien, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, auf die Rentabilität und Effizienz des Unternehmens.

Das Marktsentiment könnte sich weiterhin positiv entwickeln, wenn Scout24 seine strategischen Ziele erfolgreich umsetzt und die Wachstumsprognosen erfüllt. Die Aufnahme in den DAX bietet eine solide Basis für eine nachhaltige Wertentwicklung, während die Expansion in neue Märkte und die Optimierung des bestehenden Geschäftsmodells das langfristige Wachstumspotenzial erhöhen. Der heutige Kursanstieg könnte ein Zeichen für eine Stabilisierung sein, doch die Märkte bleiben aufmerksam hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Unternehmens und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage.