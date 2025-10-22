TeamViewer Aktie stürzt ab: Enttäuschende Prognose belastet

Die Aktien von TeamViewer (ETR:TMV) erlebten heute einen deutlichen Kursrutsch, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten korrigiert hat. Die Aktie erreichte ein neues Tief bei 6,41 Euro, bevor sie sich leicht erholte und bei 6,72 Euro notierte, was einem Tagesverlust von 20,8 % entspricht.

Dieser signifikante Rückgang ist hauptsächlich auf die schwache Performance der kürzlich akquirierten Tochtergesellschaft 1E zurückzuführen. Die Märkte reagierten empfindlich auf die Nachricht, da sie die Fähigkeit von TeamViewer in Frage stellt, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

TeamViewer erwartet nun, dass der Umsatz für das Gesamtjahr am unteren Ende der zuvor prognostizierten Spanne von 778 Millionen Euro bis 797 Millionen Euro liegen wird. Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) von 1E, einem im Dezember 2024 erworbenen Unternehmen, das Produkte zur Erkennung von IT-Problemen entwickelt, blieb aufgrund der „anhaltenden Transformation und der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen“ hinter den Erwartungen zurück.

Im dritten Quartal wuchs der Gesamtumsatz währungsbereinigt um 4 %, während die Umsätze von 1E um 8 % sanken. Neben dem gedämpften makroökonomischen Umfeld in Europa beeinträchtigten „anhaltende makroökonomische Herausforderungen“ in den Vereinigten Staaten, dem traditionell stärksten Markt von 1E, die Umsätze durch langsamere Kundenentscheidungen und reduzierte Deal-Volumina. Die Märkte beobachten die Entwicklung in den USA genau, da sie ein wichtiger Indikator für die zukünftige Performance von 1E ist.

Die „laufenden Initiativen zur Wende dieses Geschäftsbereichs werden Zeit brauchen, um sich zu materialisieren, was sich auf unseren kurzfristigen Wachstumsausblick auswirkt“, so TeamViewer CFO Michael Wilkens. Der gesamte annualisierte wiederkehrende Umsatz wird nun in einer Spanne von 780 Millionen Euro bis 800 Millionen Euro erwartet, gegenüber den zuvor prognostizierten 815 Millionen Euro bis 840 Millionen Euro. Auch die Umsatzwachstumserwartungen für 2026 wurden auf 2 % bis 6 % reduziert.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen stufte Berenberg die Aktie von TeamViewer von „Buy“ auf „Hold“ ab und senkte das Kursziel von 19,00 Euro auf 13,00 Euro. Analysten äußerten Bedenken, dass TeamViewer angesichts der historischen finanziellen Performance möglicherweise zu viel für 1E bezahlt hat, und wiesen auf potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der Akquisition hin. Die Märkte bewerten nun, ob die ursprüngliche Investition in 1E gerechtfertigt war, oder ob es sich um eine Fehleinschätzung handelte.

Trotz dieser Rückschläge meldete TeamViewer für das dritte Quartal einen Anstieg des Pro-forma-Umsatzes um 4 % gegenüber dem Vorjahr auf 192 Millionen Euro. Das Unternehmen hielt auch eine starke bereinigte EBITDA-Marge von 46 % aufrecht, was auf operative Effizienz hindeutet. Die Underperformance von 1E hat diese positiven Aspekte jedoch überschattet und zu einem vorsichtigen Marktausblick geführt.

Die jüngsten Kursverluste der TeamViewer-Aktie stehen in engem Zusammenhang mit der Underperformance der 1E-Akquisition und der anschließenden Abwärtskorrektur des Finanzausblicks. Während das Unternehmen weiterhin operative Effizienz demonstriert, haben die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Integration von 1E und dem breiteren makroökonomischen Umfeld zu erhöhter Investorenvorsicht und einer Neubewertung der Wachstumsaussichten des Unternehmens geführt. Die heutige Kursbewegung könnte langfristige Auswirkungen auf die Marktstimmung haben, da die Märkte nun die Fähigkeit von TeamViewer in Frage stellen, seine strategischen Ziele zu erreichen. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um -30% gefallen.