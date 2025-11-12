Bilibili Aktie testet Unterstützung vor den Gewinnen: Was ist zu erwarten?

Die Aktien von Bilibili Inc. (NASDAQ: BILI), einer führenden chinesischen Videoplattform, sind in den letzten fünf Tagen um 3,77 % gefallen. Die Märkte halten den Atem an, da das Unternehmen am Donnerstag vor Börsenbeginn seine Ergebnisse für das kommende Quartal bekannt geben wird. Trotz des jüngsten Rückgangs haben die BILI-Aktien seit Jahresbeginn um 50 % zugelegt.

Analysten prognostizieren, dass Bilibili Inc. (BILI) einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,50 Yen ausweisen wird, was einen deutlichen Anstieg gegenüber 0,57 Yen im Vorjahresquartal darstellt und auf eine starke Verbesserung des Geschäftsergebnisses hindeutet. Der Umsatz wird voraussichtlich 7,64 Milliarden Yen erreichen, was einem moderaten Wachstum von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Frage ist: Kann Bilibili die Erwartungen übertreffen und den Aufwärtstrend fortsetzen, oder droht ein weiterer Kursrutsch?

In den letzten Monaten gab es eine Reihe von Ereignissen, die die Performance der Bilibili-Aktie beeinflusst haben.

Herabstufung durch JPMorgan: Ende Juli stufte JPMorgan die Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ herab, obwohl das Kursziel von 21,00 USD auf 24,00 USD angehoben wurde. Die Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich der Spieleumsätze von Bilibili, insbesondere im Hinblick auf das Strategiespiel „Sanmou“. Die hohe Vergleichsbasis in der zweiten Jahreshälfte 2025 könnte das Umsatzwachstum deutlich verlangsamen.

Aktienstrukturänderungen und Anreizpläne: Im August gab Bilibili die Ausgabe neuer Stammaktien der Klasse Z im Rahmen seiner Aktienanreizpläne bekannt. Dieser Schritt soll die Interessen der Mitarbeiter und Direktoren mit denen des Unternehmens in Einklang bringen.

Erste Profitabilität im dritten Quartal 2025, aber Kursrückgang: Im dritten Quartal 2025 erzielte Bilibili erstmals eine Profitabilität. Der Gesamtnettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 26% auf 7,306 Milliarden Yuan. Trotz dieser positiven Ergebnisse fiel der Aktienkurs um über 13%. Ein Grund dafür könnte die Kooperationsvereinbarung mit Tencent sein, die höhere Gebühren für Zahlungsabwicklungsdienste vorsieht.

Wandelanleiheemission und Aktienausgabe: Im Mai schloss Bilibili eine Wandelanleiheemission im Wert von 690 Millionen USD ab. Die Erlöse sollen in das Content-Ökosystem, das Nutzerwachstum und die Verbesserung der Monetarisierung fließen.

Starkes erstes Quartal 2025: Im ersten Quartal 2025 verzeichnete Bilibili ein starkes Umsatzwachstum im Bereich Werbung und Mobile Gaming. Das Unternehmen meldete einen Bruttogewinn von 2,54 Milliarden RMB, eine Steigerung von 58% gegenüber dem Vorjahr.

Während die Analysten von JPMorgan Bedenken hinsichtlich der Spieleumsätze äußern, könnte es sich hierbei um eine übertriebene Sorge handeln. Bilibili hat in den letzten Jahren bewiesen, dass es in der Lage ist, neue Spiele erfolgreich auf den Markt zu bringen und seine Nutzerbasis zu erweitern. Die Abhängigkeit von einem einzelnen Spiel („Sanmou“) mag zwar ein kurzfristiges Risiko darstellen, aber Bilibilis Fähigkeit, ein vielfältiges Portfolio an Inhalten anzubieten, sollte nicht unterschätzt werden.

Darüber hinaus könnte die Partnerschaft mit Tencent langfristig positive Auswirkungen haben, auch wenn kurzfristig höhere Gebühren anfallen. Die verbesserte Zahlungsabwicklung und die potenziellen Synergien mit Tencent könnten Bilibili helfen, seine Nutzerbasis zu erweitern und seine Monetarisierung zu verbessern. Der Kursrückgang nach Bekanntgabe der Q3-Ergebnisse könnte daher eine übertriebene Reaktion des Marktes sein und eine Kaufgelegenheit darstellen.

Die Bilibili-Aktie steht vor wichtigen Tagen. Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse wird zeigen, ob das Unternehmen seine positive Entwicklung fortsetzen kann. Man sollte die Umsatzentwicklung, die Profitabilität und die Nutzerzahlen genau beobachten. Die Aktie testet derzeit eine wichtige Unterstützung.

Ein Unterschreiten dieses Niveaus könnte zu weiteren Kursverlusten führen. Andererseits könnte ein positiver Ausblick für das nächste Quartal und eine Überraschung bei den Ergebnissen der Aktie neuen Schwung verleihen. Es bleibt abzuwarten, wie der Markt reagiert, aber eines ist sicher: Die nächsten Tage werden für Bilibili entscheidend sein.