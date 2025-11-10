Siemens Energy Aktie: Ausblick verbessert sich nach Hochstufung

Die Aktie von Siemens Energy (ENR.DE) erlebt einen positiven Schub, nachdem Jefferies die Bewertung von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft hat. Diese Neubewertung deutet auf ein gestiegenes Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens hin.

Die Jefferies-Analysten sehen die Aktie als unterbewertet an, insbesondere angesichts des umfassenden Portfolios von Siemens Energy, das die zentralen Herausforderungen im Energiesektor adressiert. Dies dürfte laut Jefferies zu einer anhaltend hohen Nachfrage führen. Das Kursziel wurde von 55 € auf 134 € angehoben, was ein deutliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits eine beachtliche Performance von +114.76% erzielt.

Diese positive Einschätzung wird durch weitere Entwicklungen gestützt. Jefferies bekräftigte im Juni ihre „Kaufen“-Empfehlung und betonte die strategische Positionierung von Siemens Energy nach der Abspaltung.

Das Unternehmen hat das Potenzial, Indiens größtes börsennotiertes Unternehmen im Bereich Energieübertragung und -verteilung zu werden, mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen eines deutlichen Wachstums der Investitionen in den Energiesektor, die sich zwischen den Geschäftsjahren 2025 und 2030 auf über 280 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln sollen (eine jährliche Wachstumsrate von 21 %), untermauern diese optimistische Sichtweise.

Zudem initiierte Jefferies im Juli die Coverage für Siemens Energy India mit einer „Kaufen“-Empfehlung und einem Kursziel von 3.500 ₹. Die Brokerage prognostiziert ein jährliches EPS-Wachstum von 50 % zwischen den Geschäftsjahren 24 und 27, angetrieben durch robuste Ausgaben für die Energieinfrastruktur und erhebliche operative Hebelwirkung. Der Auftragsbestand des Unternehmens belief sich im März auf 151 Milliarden ₹, was einem Anstieg von 55 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und eine starke Umsatzsichtbarkeit bietet.

Nach der Abspaltung von Siemens AG im Juni verzeichnete Siemens Energy India ein starkes Börsendebüt. Die Aktien wurden an der NSE zu 2.840 ₹ pro Aktie notiert, was einem Anstieg von 14 % gegenüber dem Entdeckungspreis von 2.478,20 ₹ entspricht. Die Aktie erlebte jedoch Volatilität und erreichte zunächst ein 5-%-iges oberes Limit bei 2.982 ₹, bevor sie um 5 % gegenüber dem Notierungspreis fiel. Analysten sehen Siemens Energy als einen Hauptprofiteur der umfangreichen Investitionen in die Energieübertragung, mit Erwartungen eines Gewinnwachstums von über 30 % CAGR in den Geschäftsjahren 26-27.

Trotz des positiven Ausblicks steht Siemens Energy vor Herausforderungen, insbesondere in seiner Windturbinen-Sparte. Während des Kapitalmarkttages skizzierte das Unternehmen einen Plan, um in diesem Segment bis zum Geschäftsjahr 26 die Gewinnschwelle zu erreichen, wobei Kostensenkungen in Höhe von 400 Millionen Euro angestrebt werden. Diese strategische Initiative ist Teil eines umfassenderen Bestrebens, zur Rentabilität zurückzukehren und die finanzielle Performance zu verbessern.

Der Analystenkonsens bleibt weiterhin optimistisch hinsichtlich der Perspektiven von Siemens Energy. Goldman Sachs bekräftigte ihre „Kaufen“-Empfehlung und prognostizierte ein erhebliches Wachstumspotenzial.

Ebenso behielt Barclays-Analyst Vladimir Sergievskiy eine „Kaufen“-Empfehlung bei und sagte ein Aufwärtspotenzial von über 70 % des Aktienkurses voraus. Der Konsens spiegelt das Vertrauen in die strategischen Initiativen von Siemens Energy und ihre Fähigkeit wider, Herausforderungen im Sektor effektiv zu meistern.