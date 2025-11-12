Fraport Frankfurt Aktien Erreichen Mehrjähriges Hoch Nach Starken Ergebnissen

Die Aktien der Fraport AG (ETR:FRA), Betreiberin des Frankfurter Flughafens, haben nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals ein neues Dekadenhoch von 81,35 € erreicht. Derzeit notieren die Aktien bei 79,50 €, was einem Anstieg von 10,8 % entspricht. Trotz einer leichten Reduzierung der Jahreszielvorgabe für Passagierzahlen im Vergleich zu früheren Prognosen zeigten sich die Märkte unbeeindruckt.

Die Fraport-Aktie erlebte einen deutlichen Aufschwung, der sie auf den höchsten Stand seit 2018 katapultierte. Dieser Anstieg spiegelt das Vertrauen in die finanzielle Gesundheit und die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens wider. Die positive Reaktion des Marktes unterstreicht die Bedeutung der über den Erwartungen liegenden Ergebnisse für das dritte Quartal.

Im dritten Quartal 2025 verzeichnete Fraport einen Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 22,6 % auf 593,1 Millionen Euro. Dieser Wert übertraf die Erwartungen der Analysten von 533 Millionen Euro deutlich. Der Ergebniszuwachs war teilweise auf eine einmalige Rückerstattung aus dem Pensionsplan zurückzuführen, die die Personalkosten um rund 50 Millionen Euro reduzierte. Selbst unter Ausklammerung dieses positiven Einmaleffekts lag das EBITDA immer noch mehr als 2 % über den Erwartungen.

Angepasste Prognose und internationale Stärke

Trotz der starken finanziellen Performance passte Fraport seine Passagierprognose für den Frankfurter Flughafen für 2025 um 1 Million nach unten an und erwartet nun 63 Millionen Passagiere. Diese Revision wird auf hohe regulatorische Kosten und luftfahrtbezogene Gebühren zurückgeführt. Die internationalen Aktivitäten des Unternehmens, insbesondere in Griechenland, Peru und Antalya in der Türkei, haben ihre Passagierzahlen von 2019 übertroffen, was auf eine vollständige Erholung des Niveaus vor der Pandemie hindeutet.

Analysten haben positiv auf die operativen Ergebnisse von Fraport reagiert. Ashish Khetan von Citigroup merkte an, dass die revidierte Passagierprognose mit den Schätzungen übereinstimmt. Elodie Rall von JPMorgan hob die erfreulichen Entwicklungen beim Free Cashflow (FCF) hervor. Ein Analyst berechnete, dass das EBITDA selbst nach Ausklammerung des positiven Einmaleffekts immer noch mehr als 2 % über den Erwartungen lag. Derselbe Analyst äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich des Risiko-Ertrags-Verhältnisses auf dem aktuellen Preisniveau und deutete an, dass es unattraktiv sein könnte.

Die starke Performance im dritten Quartal wurde durch effektives Kostenmanagement ergänzt. Diese Faktoren haben die Anlegerstimmung positiv beeinflusst und zu einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses geführt. Die Heraufstufung der Aktie durch verschiedene Finanzinstitute untermauert das Vertrauen in die Fähigkeit von Fraport, nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Die leichte Reduzierung der Passagierprognose für das Gesamtjahr könnte kurzfristig einige Bedenken hervorrufen. Die robuste finanzielle Performance des Unternehmens und das positive Feedback der Analysten deuten jedoch auf einen positiven Ausblick hin. Die Märkte werden die Fähigkeit von Fraport weiterhin genau beobachten, die Rentabilität zu steigern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten. Die jüngste Kursbewegung spiegelt eine Neubewertung der Wachstumsaussichten von Fraport wider, wobei der Schwerpunkt auf der Fähigkeit des Unternehmens liegt, Wert für die Aktionäre zu schaffen.