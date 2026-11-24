Compass Group startet eine Aktionärskonsultation über eine US-Hauptnotierung und meldet währungsbereinigt 12 % mehr bereinigtes operatives Ergebnis. Dazu kommt ein Aktienrückkauf von bis zu 1,5 Mrd. US-Dollar.

Compass Group (LON: CPG) hat heute eine Konsultation mit Aktionären über die Verlegung der Hauptnotierung von London in die USA gestartet. Eine Zweitnotierung in Großbritannien bliebe bestehen.

Es ist ein Vorschlag, kein Beschluss. Das Board will in den kommenden Wochen eng mit Aktionären sprechen und erst danach entscheiden, ob es die formale Zustimmung anstrebt. Danach könnte eine Hauptversammlung folgen, einen Termin nennt der Konzern nicht. Bei Zustimmung erwartet er den Übergang im Jahr 2028.

Der Konzern begründet den Schritt mit seinem Geschäftsprofil. Nordamerika steuert 75 % des bereinigten operativen Konzernergebnisses bei, dort liegen der größte Kundenstamm und mehr als die Hälfte der Belegschaft. Dazu kommt der Zugang zu einem tieferen Kapitalmarkt. CEO Dominic Blakemore nennt die US-Notierung deshalb eine natürliche Weiterentwicklung.

Chair Ian Meakins sagt zur Einordnung (Übersetzung aus dem Englischen):

Eine Hauptnotierung in den USA wäre eine natürliche Weiterentwicklung für Compass. Sie richtet unsere Kapitalmarktpräsenz enger an dem Geschäft aus, das wir heute sind, und stützt unsere Ambitionen für die kommenden Jahre. Ian Meakins, Compass Group

Die Jahreszahlen bis 30. September: Das bereinigte operative Ergebnis stieg währungsbereinigt um 12 % auf 3.746 Mio. US-Dollar. Die Dividende wächst um 12 % auf 74,0 US-Cent je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Compass Group ein hohes einstelliges Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses in Aussicht.

Zugleich kündigt der Konzern einen Aktienrückkauf von bis zu 1,5 Mrd. US-Dollar an. Er läuft ab heute und spätestens bis 31. Dezember 2028. Compass Group erwartet geringere Ausgaben für Zukäufe, nachdem sie im Geschäftsjahr 4,4 Mrd. US-Dollar für Investitionen und Übernahmen aufgewendet hat. Zurückgekauft wurde bisher nichts, die Aktien sollen als eigene Aktien gehalten werden.

Alle drei Mitteilungen erschienen heute am Morgen. Im Londoner Handel lag die Aktie gegen 13:53 Uhr MEZ 5,2 % über dem Schlusskurs von gestern. Das ist ein Zwischenstand während der laufenden Sitzung, kein Schlusskurs.

CPG.LSE 1M 3M 6M 1Y 5Y

Compass Group: Aktie am 24. November, dem Tag der Ankündigungen, 5,2 % höher (Zwischenstand, 13:53 Uhr MEZ).

Wie es weitergeht, hängt von der Konsultation und einer möglichen Hauptversammlung ab. Das Board hält fest, dass jede Änderung der Notierungsstruktur eine bedeutende Entscheidung sei.