Der Investor PrimeStone Capital verlangt von flatexDEGIRO eine formale Strategieprüfung und die Suche nach Partnern. Die Aktie steigt heute, Händler sprechen von Übernahmefantasie, doch ein Gebot liegt nicht vor.

Der Investor PrimeStone Capital fordert von flatexDEGIRO (ETR: FTK) eine formale Strategieprüfung. PrimeStone hält nach eigenen Angaben über von ihr beratene Fonds rund 1,5 % der Anteile.

Das Schreiben richtet sich an Aufsichtsrat und Vorstand. Es verlangt, die Prüfung sofort mit einem unabhängigen Finanzberater zu beginnen und das Interesse strategischer und finanzieller Partner zu prüfen. Jedes glaubwürdige Interesse soll in einem geordneten Verfahren behandelt werden. Zudem soll der Aufsichtsrat unabhängige Mitglieder mit Erfahrung in Bank-, Kapitalmarkt- und M&A-Fragen erhalten.

Die Aktie legt heute im XETRA-Handel zu. Am Nachmittag kostet sie 24,16 €, das sind 4,23 % mehr als zum gestrigen Schlusskurs von 23,18 €. Am Vormittag war das Plus noch höher, das Tageshoch liegt bei 24,98 €. Die Gewinne dürften Übernahmefantasie widerspiegeln.

FTK.XETRA 1M 3M 6M 1Y 5Y

Der Kurs hatte zuvor deutlich nachgegeben. Von 35,02 € am 20. August fiel die Aktie bis gestern auf 23,18 €, ein Minus von rund einem Drittel.

flatexDEGIRO-Aktie seit Mitte August, der 24. November untertägig

Im September traten der Aufsichtsratsvorsitzende und ein weiteres Aufsichtsratsmitglied zurück. Am 25. September berief das Unternehmen Dr. Benon Janos zum Co-CEO. Am 10. November stufte Morgan Stanley die Aktie mit Equal-weight ein und senkte das Kursziel auf 25,50 € nach zuvor 45 €. Die Bank verwies auf langsameres Kundenwachstum.

PrimeStone setzt dagegen die Geschäftszahlen. Der Investor verweist auf Rekordergebnisse für die ersten neun Monate und auf das im Oktober bestätigte Ziel von 200 bis 230 Mio. € Jahresüberschuss. Den fairen Wert sieht er über 40 €. Nach eigener Rechnung bewertet der Markt die Aktie mit dem 9,6-Fachen der Gewinne für 2027, fast 50 % unter Vergleichsunternehmen. Die Agentur dpa-AFX fasst die Stoßrichtung des Schreibens so zusammen:

In dem Schreiben äußert der Aktionär keine Kritik an der operativen Entwicklung, sondern am Aktienkkurs, der mit rund 23 Euro nicht den fairen Wert widerspiegele. dpa-AFX

Ein Gebot ist das nicht. Ein Anteil von 1,5 % und ein Brief verpflichten Aufsichtsrat und Management zu nichts, und ein Bieter ist nicht bekannt. Eine Reaktion des Unternehmens auf das Schreiben ist bislang nicht bekannt. Ein Händler fragte laut dpa-AFX in einer ersten Reaktion, wer als potenzieller Käufer in Frage komme.