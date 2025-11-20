Covestro AG Aktien bedrohen neue Höchststände

Die Aktien der Covestro AG (1COV.DE) nähern sich neuen Höchstständen, nachdem sie heute kurzzeitig die Marke von 60,80 € berührten. Diese Entwicklung wird von einer Reihe bedeutender Ereignisse beeinflusst, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Marktstimmung haben. Bisher im Jahresverlauf (YTD) verzeichnet die Aktie ein Plus von 7,50 %.

Dieser Aufwärtstrend spiegelt möglicherweise den Optimismus des Marktes wider, der durch die geplante Übernahme durch ADNOC und die Erwartung zukünftiger Synergien getrieben wird. Die Kursbewegung deutet auf eine robuste Reaktion des Aktienmarktes auf die jüngsten Entwicklungen hin.

Ein wesentlicher Faktor für die Kursentwicklung ist die geplante Übernahme von Covestro durch die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Im Oktober 2024 gab ADNOC bekannt, Covestro für 14,7 Milliarden Euro (18 Milliarden US-Dollar) übernehmen zu wollen. Diese Akquisition, die bisher größte von ADNOC, zielt darauf ab, das Portfolio des Unternehmens über den Ölsektor hinaus zu diversifizieren und sich an den globalen Energiewandel anzupassen.

Das Angebot wurde zu einem Preis von 62 Euro pro Aktie strukturiert, was einen Aufschlag gegenüber dem damaligen Börsenkurs von Covestro darstellte. Das Management von Covestro behält die operative Kontrolle, wobei Vorkehrungen getroffen wurden, um die Unabhängigkeit des Unternehmens und den Schutz seines geistigen Eigentums zu gewährleisten.

Bis Dezember 2024 hatten die Aktionäre von Covestro das Übernahmeangebot von ADNOC angenommen, wobei 91,32 % der ausstehenden Aktien angedient wurden. Die Übernahme soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Im Mai 2025 erteilten die Kartellbehörden der Europäischen Union die uneingeschränkte Genehmigung für den Deal, was darauf hindeutet, dass keine wesentlichen Wettbewerbsbedenken bestehen. Im September 2025 setzten die EU-Regulierungsbehörden jedoch ihre Subventionsprüfung der Akquisition aus, um zusätzliche Informationen zu sammeln, wobei eine Frist für eine Entscheidung bis zum 2. Dezember 2025 festgelegt wurde.

Die finanzielle Performance von Covestro stand vor Herausforderungen. Im Mai 2025 senkte das Unternehmen seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 1 Milliarde Euro bis 1,4 Milliarden Euro, gegenüber einer vorherigen Obergrenze von 1,6 Milliarden Euro. Diese Anpassung wurde auf neue Handelsspannungen, einschließlich potenzieller neuer US-Importzölle, und anhaltende Herausforderungen im globalen Chemiesektor zurückgeführt. Im ersten Quartal 2025 sank das EBITDA von Covestro im Vergleich zum Vorjahr um 50 % auf 137 Millionen Euro, übertraf aber die Erwartungen der Analysten von 125 Millionen Euro.

Im Juli 2025 senkte das Unternehmen seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr weiter auf 700 Millionen Euro bis 1,1 Milliarden Euro, was auf eine schwache Nachfrage, ein Überangebot und neue Handelszölle zurückzuführen ist. Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 sank im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 % auf 3,38 Milliarden Euro und verfehlte die Erwartungen der Analysten von 3,55 Milliarden Euro.

Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Aktienkurs von Covestro sowohl von strategischen Akquisitionen als auch von wirtschaftlichen Realitäten beeinflusst wird. Während die Übernahme durch ADNOC die Marktstimmung positiv beeinflusst hat, bleiben die finanziellen Herausforderungen und die globale Handelslandschaft wesentliche Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Die Märkte werden die bevorstehenden regulatorischen Entscheidungen und die Bemühungen des Unternehmens, mit Handelsspannungen und Marktdynamiken umzugehen, genau beobachten.

Die Kombination aus strategischer Übernahme und finanziellen Schwierigkeiten hat zu einer volatilen, aber insgesamt positiven Entwicklung des Aktienkurses geführt. Die Märkte bewerten nun, wie sich die Übernahme durch ADNOC langfristig auf Covestro auswirken wird, angesichts der kurzfristigen Herausforderungen durch globale Handelsspannungen und schwache Nachfrage.