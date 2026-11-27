Der Heizkörperhersteller Stelrad hat seine Gewinnprognose für 2026 deutlich unter die Erwartungen der Analysten gesenkt. Als Gründe nennt er schwache Wohnungsnachfrage und härteren Wettbewerb, ein klarer Auslöser für eine Erholung ist vor den Zahlen im März nicht in Sicht.

Stelrad Group (LON: SRAD), der in Newcastle ansässige Hersteller von Stahlpanel- und Designheizkörpern, hat heute seine Gewinnprognose für 2026 gesenkt, und die Aktie fiel zeitweise um bis zu 19 %. Das Unternehmen erwartet nun ein bereinigtes operatives Ergebnis, also den Gewinn vor Sonderposten, Zinsen und Steuern, von 28 Mio. £ bis 29 Mio. £, gegenüber einem Konsens von 33,9 Mio. £, der durchschnittlichen Analystenprognose, wie das Unternehmen sie angibt.

Die Aktie fiel auf 114 Pence, ihren tiefsten Stand seit einem Jahr, nach einem gestrigen Schlusskurs von 140 Pence. Um 15:25 Uhr lag sie bei 120 Pence, 14,3 % tiefer, bei einem Handelsvolumen von 852.975 Stück, dem 4,6-Fachen des gestrigen Gesamttagesvolumens. Die Tagesschlusskurse hatten seit Mai zwischen 132 und 164 Pence gelegen.

Das Handelsupdate für die zehn Monate bis zum 31. Oktober erschien um 7 Uhr, vor Börsenbeginn. Stelrad erklärte, die Ausgaben für Reparatur, Instandhaltung und Modernisierung von Wohnungen sowie die Neubautätigkeit blieben gedämpft. Die Unsicherheit habe im zweiten Halbjahr weiter zugenommen, besonders in Großbritannien, und der Wettbewerbsdruck steige.

Dadurch sinken die Absatzmengen. Stelrad hält nach eigenen Angaben die Preise wettbewerbsfähig und meldet in Großbritannien eine Quote vollständiger und pünktlicher Lieferungen von 98 %.

Der Deckungsbeitrag je Heizkörper, der Gewinn je Einheit nach variablen Kosten, ist weiterhin stark, liegt aber unter den 24,32 £ des ersten Halbjahres. Die Verschuldung zum Jahresende, die Nettoschulden vor Leasingverbindlichkeiten als Vielfaches des Ergebnisses, soll bei etwa 1,3x liegen, innerhalb des Zielkorridors des Unternehmens von 1,0x bis 1,5x. Der Druck liegt auf den Mengen, nicht auf der Bilanz.

Stelrad-Aktie im Sechsmonatsbereich; die heutige Bewegung ist untertägig

Der Broker Peel Hunt behielt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 190 Pence bei, die Einschätzung war also keine Abstufung. Die Prognose liege rund 15 % unter seinen bisherigen Erwartungen, und die Marktbedingungen könnten weitere, möglicherweise größere Kürzungen der Prognosen für 2027 erzwingen. Ein unverändertes 2027 gegenüber den angepassten Erwartungen für 2026 wäre ein gutes Ergebnis, fügte Peel Hunt hinzu. Vor dem Ausverkauf wurde die Aktie mit dem Neunfachen seiner bisherigen Gewinnprognosen für 2027 gehandelt.

Vorstandschef Trevor Harvey schlug einen festeren Ton an:

Stelrad liefert trotz des Gegenwinds eines anhaltend schwachen Mengenumfelds weiterhin eine außergewöhnliche operative Leistung. Trevor Harvey, Chief Executive, Stelrad Group

Der Verwaltungsrat erklärte, es gebe keinen klaren Auslöser für eine Erholung der Marktmengen, und er rechne damit, dass die schwierigen Bedingungen 2027 anhalten. Weitere Prognosen will er mit den Jahreszahlen im März geben.